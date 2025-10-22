L'istituto Lombardi premiato al concorso nazionale "Agrorinasce" Menzione d’onore all’Istituto e riconoscimenti alle alunne del Liceo classico

L’Istituto Lombardi di Airola premiato al concorso nazionale “Agrorinasce – Letteratura per il Sociale e la Legalità”. Progetto che valorizza i giovani talenti impegnati nella scrittura come strumento di riflessione civile.

Il Liceo Classico dell’Istituto è stato individuato come “destinatario di una Menzione d’Onore per il progetto collettivo 'Parole dal carcere', un’opera che nasce dal dialogo con la realtà penitenziaria e che promuove i valori di legalità, inclusione e responsabilità sociale”.

Soddisfazione per l'importante riconoscimento dall'Istituto della Valle Caudina: “Questo riconoscimento conferma l’impegno del Lombardi nel proporre percorsi educativi innovativi capaci di coniugare formazione culturale e cittadinanza attiva. Inoltre, nella Sezione Giovani del concorso, si sono distinte due studentesse del Liceo Classico: Angelica Taddeo (classe VA), finalista con l’opera “Oltre le sbarre” ed Ersilia Sisillo, ex alunna dell’Istituto, finalista con “Senza più nascondersi”.”

I vincitori e la classifica finale saranno annunciati nel corso della cerimonia di premiazione, in programma venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 16 presso il Centro di Aggregazione Giovanile per l’Arte e la Cultura “Rosario Livatino” di Casapesenna — un bene confiscato alla camorra e oggi simbolo concreto di riscatto e rinascita civile.

“L’Istituto “Lombardi” esprime orgoglio e soddisfazione per il traguardo raggiunto, ringraziando gli studenti, i docenti e tutti i protagonisti del progetto per l’impegno e la sensibilità dimostrati. Ancora una volta, la scuola si conferma presidio di cultura, legalità e partecipazione attiva sul territorio”.