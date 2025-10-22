San Bartolomeo in Galdo agli Stati Generali delle Città Intelligenti di Padova Il sindaco Agostinelli: "Riconoscimento che premia il percorso virtuoso intrapreso"

Connettività, innovazione, futuro. Sono questi i temi al centro della partecipazione del Comune di San Bartolomeo in Galdo agli Stati Generali delle Città Intelligenti, in programma al Centro Culturale San Gaetano di Padova.

L’evento, promosso da City Vision, riunisce oltre mille rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese per discutere le sfide e le opportunità della transizione digitale nei contesti urbani e territoriali. L’accesso alla rete rappresenta una risorsa strategica per le città moderne. La diffusione della fibra ottica e del 5G può migliorare i servizi pubblici, favorire l’innovazione e ridurre il digital divide, soprattutto nelle aree interne e rurali.

Nel corso dell’iniziativa è stata conferita una menzione speciale - “Smart Mobility on Safe Roads” - al Comune di San Bartolomeo in Galdo, riconoscimento che "premia il percorso virtuoso intrapreso, verso un modello di innovazione tecnologica orientato alla sicurezza, alla sostenibilità e all’inclusione".

Il sindaco Carmine Agostinelli

"Ricevere questo riconoscimento in un contesto nazionale così prestigioso è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Carmine Agostinelli - Significa che anche dai piccoli centri può partire una visione di futuro capace di coniugare tecnologia, sicurezza e qualità della vita. Il nostro obiettivo è continuare a costruire, attraverso la collaborazione e la connettività, nuove opportunità per tutti, senza lasciare indietro nessuno".

San Bartolomeo in Galdo conferma così "il proprio impegno nel promuovere politiche innovative, capaci di valorizzare il territorio e di inserirlo pienamente nei processi di trasformazione digitale che stanno ridisegnando le città e le comunità del futuro".