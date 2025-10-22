A Pietrelcina si presenta l’ottavo Rapporto "Noi doniamo" con focus Campania Sotto la lente le tre dimensioni del dono – denaro, tempo e dono biologico

Si svolgerà a Pietrelcina, in provincia di Benevento, la presentazione dei dati campani dell’Osservatorio sul dono, nell’ambito di “Irpinia Sannio Capitale del Dono 2025”, iniziativa promossa dall’Istituto Italiano della Donazione in collaborazione con Cesvolab – CSV Irpinia Sannio ETS.

L’evento, che si svolgerà il prossimo 24 ottobre alle ore 10.30 presso il Palavetro, si inserisce nel programma del Giorno del Dono 2025 - #10annidiDonoDay, previsto per legge il 4 ottobre di ogni anno e insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica.

Nella mattinata sarà presentata la fotografia aggiornata dello stato di salute del dono e della donazione in Campania contenuta nell’8° rapporto “Noi Doniamo” e nella XXIII indagine IID sull’andamento delle raccolte fondi del non profit, frutto del lavoro dell’Osservatorio sul dono. Per il secondo anno BPER Banca è al fianco di IID nella realizzazione dell’Osservatorio.

Sotto la lente le tre dimensioni del dono – denaro, tempo e dono biologico – con dati, analisi e testimonianze che coinvolgeranno esperti, operatori del terzo settore e rappresentanti istituzionali.

Intervengono per i saluti istituzionali: Salvatore Mazzone (Sindaco di Pietrelcina), Raffaele Amore (Presidente CESVOLAB), Ivan Nissoli (Presidente IID), Francesco Morra (Presidente f.f. ANCI Campania – Sindaco di Pellezzano). A seguire ci sarà la presentazione dei dati a cura di Cinzia Di Stasio (Direttrice IID).

Approfondimenti e tavola rotonda: Giulio Sensi (Direttore editoriale Vdossier), Giovanpaolo Gaudino (Portavoce Forum Terzo Settore Campania), Chiara Tommasini (Presidente CSVnet), Domenico Credendino (Presidente Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e Coordinatore della Consulta delle Fondazioni di origine Bancaria del Sud), Daniele Pedrazzi(Responsabile BPER Bene Comune), Giuseppe Acocella (Magnifico Rettore Università Giustino Fortunato). Modera Flora Cassella, comunicatrice sociale.

Nel pomeriggio, alle ore 17:00, si terranno le premiazioni del Contest Fotografico “Irpinia Sannio - Terre di Volontari e di Dono” e del Contest Musicale “Le Parole che cantano il sociale – Viaggio nel Cantautorato Italiano”.