Montesarchio: niente scuola lunedì 27 ottobre, chiusi parchi, villa e cimitero Il sindaco: “Verifiche tecniche sugli edifici scolastici, nessun danno registrato”

Anche il Comune di Montesarchio ha deciso di chiudere per le scuole dopo lo sciame sismico avvertito anche nel Sannio. Il primo cittadino, Carmelo Sandomenico, per consentire le operazioni di verifica su tutti gli edifici del territorio ha disposto con ordinanza sindacale “la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, comprese le scuole dell’infanzia e gli asili nido, per la giornata di lunedì 27 ottobre 2025. La misura, adottata in via precauzionale, si rende necessaria per consentire ai tecnici comunali di effettuare verifiche approfondite sulle condizioni di integrità strutturale degli edifici scolastici presenti sul territorio, a seguito dello sciame sismico che ha interessato la zona tra il 24 e il 25 ottobre”.



Il sindaco precisa che “al momento non si registrano danni né situazioni di criticità, ma si è ritenuto opportuno procedere alle verifiche a tutela della sicurezza della popolazione scolastica”.

Montesarchio: chiuse anche la villa, parchi e il cimitero

L’ordinanza prevede inoltre, a partire dalla giornata di oggi la chiusura temporanea della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero comunale, fatta salva la regolare attività amministrativa e i servizi funebri, che continueranno a svolgersi nel rispetto delle necessarie misure di cautela.

Le chiese chiuse a Montesarchio

Prevista inoltre per lunedì la chiusura delle chiese comunali (San Francesco e Santa Maria delle Grazie)per consentire anche in questo caso verifiche strutturali.

Il sindaco Carmelo Sandomenico

"Si tratta – sottolinea il Sindaco Carmelo Sandomenico – di un provvedimento prudenziale volto esclusivamente a garantire la massima sicurezza. Non vi sono situazioni di pericolo o danni segnalati, ma è doveroso procedere a un controllo accurato prima della ripresa delle attività scolastiche.”