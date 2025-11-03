"L'arte come riscatto sociale": si presenta il libro di Macalli Con l'intervento dell'assessore al Turismo, Casucci

"L'arte come riscatto sociale nei piccoli comuni": l'associazione San Silvestro APS presenta il libro di Irene Macalli a Sant'Agata de' Goti. L'evento, in sinergia con la Pro Loco e il Comune, vedrà la partecipazione dell'Assessore regionale Felice Casucci.

L'appuntamento è per domenica 9 novembre 2025, alle ore 17.30, presso la prestigiosa sala consiliare del Municipio.

“L'incontro – spiegano gli organizzatori - rappresenta un'importante occasione di riflessione sul potere trasformativo della cultura nei territori. Il volume di Irene Macalli, che nasce da un progetto concreto, esplora come l'arte possa diventare un potente strumento di rigenerazione urbana e coesione sociale, specialmente nelle aree interne e nei piccoli borghi, rafforzando il legame tra i luoghi e le comunità che li abitano”.

A moderare l'evento Nicola Ciervo, Storico e Segretario dell'Associazione San Silvestro - APS. La presentazione si aprirà con i saluti istituzionali di Giovanni Pollastro, Assessore alla Cultura del Comune di Sant'Agata de' Goti; Claudio Lubrano, Presidente della Pro Loco; Concettina Della Valle, Presidente dell'Associazione San Silvestro APS. Seguiranno gli interventi di approfondimento a cura di Felice Casucci, Assessore al turismo della Regione Campania e Stefano Taccone, Storico dell'arte. A concludere l'incontro sarà l'autrice, Irene Macalli.