XXIV edizione del "Premio internazionale Padre Pio da Pietrelcina" Tema di quest'anno: “Per amore di ogni singolo uomo”

Torna nel prossimo fine settimana l'appuntamento con il “Premio internazionale Padre Pio da Pietrelcina”. La cerimonia come di consueto viene organizzata dall’Associazione Amici di Padre Pio, che da sempre pone tra i suoi obiettivi la sensibilizzazione del territorio verso una cultura dell’accoglienza e della solidarietà, in particolare verso i sofferenti, i poveri e gli emarginati.

“Questo premio-dono, al di là dei meriti accertati dei premiati – dichiara Gianni Mozzillo, Direttore dell’Associazione Amici di Padre Pio - diventa una sorta di invito a continuare nella bella opera intrapresa e a far meglio fruttificare quei talenti che ciascuno possiede a servizio del bene comune”.

Tema di questa XXIV edizione: “Per amore di ogni singolo uomo”

Il Giubileo che stiamo celebrando è un tempo di grazia da vivere in modo nuovo, dove il termine “nuovo” non deve intendersi nella logica del “fare di più”, ma in quella del “fare meglio”.

“Per amore di ogni singolo uomo pone l'accento sulla centralità e sul valore inestimabile di ogni persona - sottolinea Simone Crovella, Presidente dell’Ente Premio - Non si tratta di un amore generico verso l'umanità, ma rappresenta una sollecitudine mirata e un'attenzione profonda che accolgono l'unicità e la dignità di ciascun individuo”.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Pietrelcina. Il premio Padre Pio è stato nel passato consegnato a personaggi illustri tra i quali: Antonio Zichichi, Franco Zeffirelli, Alberto Bevilacqua, Aurelio de Laurentiis, Gaetano Manfredi, Claudia Gerini, Francesco Alberoni, Giovanni Malagò, Enzo Biagi, Aldo Biscardi, Franco di Mare, Luciano Rispoli, Lino Banfi, Elena Sofia Ricci, Maria Grazia Cucinotta, Roberto Murolo, Albano Carrisi, Orietta Berti e Amedeo Minghi, nonché autorità del mondo della politica, della giustizia, della imprenditoria, della sanità e del volontariato. Presenteranno la serata Simona Rolandi, giornalista Rai e Enzo Costanza, giornalista, conduttore. La serata sarà allietata dal soprano Maria Addolorata Mondello.