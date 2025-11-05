Convegno "Giovani e Violenza – Come contrastarla": il convegno ad Apice

Prosegue il ciclo di incontri della rassegna “Formazione della Cultura della Legalità” promossa da Adoc Sannio Aps, Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori, con il patrocinio gratuito del Comune di Apice e la partecipazione dell’Istituto Comprensivo “Emanuele Falcetti”.
“Il nuovo appuntamento – spiegano gli organizzatori - dal titolo “Giovani e Violenza – Come contrastarla”, affronterà uno dei temi più urgenti e complessi della nostra società: la prevenzione della violenza giovanile e il ruolo della comunità educante nella costruzione di relazioni sane e rispettose”.
L’incontro vedrà la presenza degli alunni dei plessi scolastici di Apice e Paduli dell’I.C. “Emanuele Falcetti”. L'iniziativa rientra nel percorso educativo e sociale che Adoc Sannio Aps porterà avanti sul territorio, con l’obiettivo di promuovere nei giovani una cultura del rispetto, della legalità e della responsabilità condivisa.