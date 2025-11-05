Convegno "Giovani e Violenza – Come contrastarla": il convegno ad Apice Nell’ambito della rassegna “Formazione della Cultura della Legalità”

Prosegue il ciclo di incontri della rassegna “Formazione della Cultura della Legalità” promossa da Adoc Sannio Aps, Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori, con il patrocinio gratuito del Comune di Apice e la partecipazione dell’Istituto Comprensivo “Emanuele Falcetti”.

“Il nuovo appuntamento – spiegano gli organizzatori - dal titolo “Giovani e Violenza – Come contrastarla”, affronterà uno dei temi più urgenti e complessi della nostra società: la prevenzione della violenza giovanile e il ruolo della comunità educante nella costruzione di relazioni sane e rispettose”.

L’incontro vedrà la presenza degli alunni dei plessi scolastici di Apice e Paduli dell’I.C. “Emanuele Falcetti”. L'iniziativa rientra nel percorso educativo e sociale che Adoc Sannio Aps porterà avanti sul territorio, con l’obiettivo di promuovere nei giovani una cultura del rispetto, della legalità e della responsabilità condivisa.