Premio Internazionale "Padre Pio da Pietrelcina": c'è l'XXIV edizione Domani nell’antico e suggestivo borgo medievale

La ridente cittadina sannita di Pietrelcina, luogo natale di San Pio, si prepara ad ospitare la XXIV Edizione del Premio Internazionale “Padre Pio da Pietrelcina”. La cerimonia di conferimento si terrà domani, alle ore 18.00, nell’antico e suggestivo borgo medievale.

L’importante appuntamento, che celebra l'impegno nel sociale e i meriti di personalità che si sono distinte nel loro campo, sarà condotto dalla giornalista RAI Simona Rolandi e da Enzo Costanza.

Il tema scelto per la XXIV edizione è “Per amore di ogni singolo uomo”. Un titolo che, come sottolineato dagli organizzatori, si inserisce nel contesto del Giubileo che si sta celebrando, invitando ad una riflessione profonda: “Il Giubileo che stiamo celebrando è un tempo di grazia da vivere in modo nuovo, dove il termine 'nuovo' non deve intendersi nella logica del 'fare di più', ma in quella del 'fare meglio'”.

La manifestazione è curata come di consueto dall’Associazione Amici di Padre Pio, da sempre impegnata nella promozione di una cultura dell’accoglienza e della solidarietà, con particolare attenzione verso i sofferenti, i poveri e gli emarginati.

Simone Crovella, Presidente dell’Ente Premio, evidenzia la scelta del tema: “'Per amore di ogni singolo uomo' pone l'accento sulla centralità e sul valore inestimabile di ogni persona. Non si tratta di un amore generico verso l'umanità, ma rappresenta una sollecitudine mirata e un'attenzione profonda che accolgono l'unicità e la dignità di ciascun individuo”.

Gianni Mozzillo, Direttore dell’Associazione Amici di Padre Pio, aggiunge una riflessione sul valore intrinseco del riconoscimento: “Questo premio-dono, al di là dei meriti accertati dei premiati, diventa una sorta di invito a continuare nella bella opera intrapresa e a far meglio fruttificare quei talenti che ciascuno possiede a servizio del bene comune”.

Il Premio Internazionale “Padre Pio da Pietrelcina” vanta una storia prestigiosa, avendo annoverato tra i suoi insigniti personaggi illustri del mondo della scienza, dell’arte, della cultura, dello sport e delle istituzioni. Tra i nomi di spicco delle edizioni passate figurano: Antonio Zichichi, Franco Zeffirelli, Alberto Bevilacqua, Claudia Gerini, Francesco Alberoni, Giovanni Malagò, Enzo Biagi, Franco di Mare, Luciano Rispoli, Lino Banfi, Elena Sofia Ricci, Maria Grazia Cucinotta, Roberto Murolo, oltre ad autorevoli figure della politica, della giustizia, dell’imprenditoria, della sanità e del volontariato. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Pietrelcina.