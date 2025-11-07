Apertura ufficiale piazza Pennino: completato l’intervento di riqualificazione A Montesarchio nel programma di investimenti “Caudium VIVE”

Si è tenuta ieri sera l’attesa apertura ufficiale della Piazza Pennino, restituito alla comunità dopo un importante intervento di recupero che ha interessato l’intera area.

L’opera rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del centro urbano e di riqualificazione degli spazi pubblici cittadini.



L’intervento rientra nel programma di investimenti “Caudium VIVE”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto è finalizzato alla riqualificazione di diverse aree del territorio comunale e al recupero di manufatti di particolare rilevanza storica e architettonica.



Nel caso specifico, i lavori hanno riguardato il rifacimento completo della pavimentazione della piazza, il rinnovo dei sottoservizi, della rete idrica e fognaria, e la realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione, restituendo così decoro, funzionalità e sicurezza a uno spazio urbano di grande valore identitario per la cittadinanza.



I lavori annunciati nel 2016 sono stati avviati dall’attuale Amministrazione nell’ottobre 2023, dopo alcune vicissitudini amministrative che ne avevano rallentato l’avvio. Ripresi all’inizio di quest’anno, si sono ora conclusi con piena soddisfazione della comunità.

Si tratta di un'importante opera pubblica avviata e completata sotto la guida dell’attuale Amministrazione: un segnale concreto di efficienza, impegno e attenzione verso il territorio.



Nel corso della cerimonia di apertura, il Sindaco Carmelo Sandomenico, insieme all’Amministrazione comunale e all’Assessore ai Lavori Pubblici Cesare Striani, ha espresso grande soddisfazione per il completamento dell’opera, sottolineando l’importanza di restituire ai cittadini spazi pubblici rinnovati, sicuri e accoglienti, capaci di valorizzare il tessuto urbano e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Il momento più significativo della serata è stato quello in cui il Sindaco ha acceso il nuovo impianto di illuminazione, simbolo della rinascita e della nuova luce che la piazza torna a donare al centro cittadino.



Un sentito ringraziamento è stato rivolto all’Ufficio Tecnico comunale, al Rup Pasquale Pisano, ai tecnici progettisti, alla Direzione dei lavori e a tutte le maestranze che, con competenza e dedizione, hanno contribuito al buon esito dell’intervento.



Piazza Pennino torna così a essere un luogo di incontro e di socialità, simbolo di attenzione verso la cura del territorio e di valorizzazione del patrimonio urbano.



