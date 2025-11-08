"Giovani e Violenza: come contrastarla", se ne è discusso ad Apice L'incontro con gli studenti e gli esperti organizzato da ADOC Sannio APS

Si è svolto presso l’Auditorium Comunale di Apice il convegno “Giovani e Violenza: come contrastarla”, promosso da ADOC Sannio APS. L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 200 studenti delle sedi di Apice e Paduli dell’Istituto Comprensivo “Emanuele Falcetti” di Apice, a testimonianza dell’importanza di coinvolgere le nuove generazioni nei temi legati alla prevenzione, al rispetto e alla cultura della legalità.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Apice, Angelo Pepe, e della dirigente scolastica Anna Polito, si sono susseguiti gli interventi dei relatori, ognuno portando un prezioso contributo di riflessione e competenza.

Il Maresciallo Carmine Savoia, Comandante della Stazione Carabinieri di Apice, ha approfondito il tema “Giovani, bullismo e devianza: il ruolo delle forze dell’ordine nella prevenzione e nell’ascolto”, sottolineando quanto sia fondamentale il dialogo e la fiducia tra ragazzi e istituzioni.

L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Apice, Silvia Rosato, ha parlato di “Politiche sociali e comunità educante: costruire insieme percorsi di rispetto”, evidenziando l’importanza del lavoro di rete tra scuola, famiglia e territorio.

Clara Castaldi, psicologa, ha illustrato “Le radici della violenza: dinamiche psicologiche e familiari negli adolescenti”, analizzando i meccanismi interiori e relazionali che possono generare comportamenti aggressivi.

Il giovane calciatore Schinnea Lautaro dell’USD Apice Calcio, con il suo intervento “Un calcio alla violenza”, ha portato la testimonianza del mondo sportivo, che può diventare uno strumento di aggregazione, rispetto e crescita personale.

Carmela D’Antonio, Counselor Pluralistico Integrato, ha affrontato il tema “Ascolto, empatia e consapevolezza: percorsi di crescita emotiva per i giovani”, ricordando come l’educazione alle emozioni sia una chiave fondamentale per prevenire conflitti e incomprensioni.

Antonella Forgione, Presidente di ADOC Benevento e avvocato ha chiuso la serie degli interventi con “Tutela legale e diritti dei minori: strumenti di protezione e contrasto alla violenza”. L’avvocato ha inoltre portato i saluti del Presidente Regionale ADOC, Dott. Vincenzo Di Giacomo, impossibilitato a partecipare per un impegno imprevisto.

Tutti gli interventi hanno trovato un filo conduttore comune, espresso attraverso parole chiave come ascolto, coraggio, alleanza, rispetto e legalità. È emerso con forza il messaggio dell’importanza di parlare e chiedere aiuto, rivolgendosi senza timore alla famiglia, agli insegnanti, o alle istituzioni civili e religiose.

L’evento ha rappresentato un momento di profonda riflessione e confronto, ribadendo il valore della collaborazione tra scuola, famiglie e istituzioni nel costruire un futuro fondato sul rispetto reciproco e sulla consapevolezza delle proprie azioni.