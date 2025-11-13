Ceppaloni, il Comune acquisisce il campo di calcio di San Giovanni Il sindaco Cataudo: “Un passo storico”

"Un traguardo atteso da oltre quarant’anni diventa finalmente realtà". Così in una nota del Comune di Ceppaloni in cui viene annunciata l'acquisizione da parte dell'Ente deil campo di calcio situato nella frazione San Giovanni, ponendo così le basi per la realizzazione di un moderno impianto sportivo a 11.

L’importante risultato - spiegano - è frutto di una lunga e proficua interlocuzione tra il Sindaco Claudio Cataudo, Sua Eccellenza l’Arcivescovo Felice Accrocca e il parroco dell’intera unità pastorale di Ceppaloni, don Lorenzo Varrecchia, che hanno lavorato insieme per giungere alla cessione da parte della Curia non solo del campo sportivo, ma anche della struttura dell’ex asilo, situata anch’essa alla frazione di San Giovanni.

"Questa acquisizione - commenta il sindaco, Claudio Cataudo - rappresenta un momento di grande valore per la nostra comunità. Il campo di San Giovanni può tornare ad essere un simbolo di aggregazione e con questo atto, restituiamo ai cittadini un bene che appartiene alla loro storia e che potrà finalmente essere valorizzato come merita”.

“Desidero ringraziare - aggiunge Cataudo - Sua Eccellenza l’Arcivescovo Felice Accrocca e don Lorenzo Varrecchia per la sensibilità e la disponibilità dimostrate. Il dialogo costruttivo e la volontà comune di lavorare per il bene della collettività hanno reso possibile questo risultato”.

L’amministrazione comunale guarda ora al futuro con l’obiettivo di trasformare l’area in un moderno campo da calcio a 11, dotato di tutti i servizi necessari per ospitare attività sportive, tornei e iniziative giovanili. “Questo - conclude Cataudo – è solo il primo passo. Vogliamo che il nuovo impianto diventi un punto di riferimento per i giovani e per le associazioni del territorio, un luogo dove lo sport torni a essere strumento di crescita, incontro e appartenenza. Dopo anni di attesa, finalmente possiamo dire che anche a San Giovanni riparte il futuro dello

sport ceppalonese”.