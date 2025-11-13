Carenza idrica, azione legale di Federconsumatori a San Giorgio del Sannio "Proponiamo azione inibitoria e risarcitoria per i cittadini"

La Federconsumatori, il Comitato a Difesa della Costituzione " Medio Calore" e dal locale Comitato H2O, nel dare seguito a quanto concordato nell'assemblea pubblica del 0411012025 all'ex casa comunale di San Giorgio del Sannio, orgarizza un'azione legale rivolta ad affermare il diritto dei cittadini di San Giorgio del Sannio alla garanzia da parte di Alto Calore della continuità del servizio idrico, quale diritto garantito dal contratto di utenza (e dal corrispettivo contrattuale versato) e dai diritti previsti dalla normativa regolamentare in tema di qualità minima del servizio idrico integrato.

La Federconsumatori promuoverà, "in primo luogo, un'azione inibitoria ex art. 840 sexiesdeciesc.p.c., procedimento specifico previsto nel nostro ordinamento proprio al fine di far cessare la violazione dei diritti dei consumatori e loro gruppi, nel caso di specie rappresentati, come detto,dallaviolazione del principio della continuità del servizio idrico integrato,dalla violazione della pressione idrica minima da garantire presso l'utenza e dalla violazione del preavviso e predisposizione di servizi sostitutivi in caso di interruzione, come sanciti dai principi sull'erogazione dei servizi pubblici emanati con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla normativa ARERA.

Tale azione - spiegano dall aFederconsumatori - sarà suffragata da un precedente rilievo, a mezzo consulenza tecnica, del basso livello di pressione idrica presente nelle abitazionie della durata delle costanti e giornaliere interruzioni totali del servizio.

L'azione sarà proposta dal gruppo di consumatori aderenti e sarà regolata dalla procedura semplificataprevista dall'art. 840 sexiesdecies c.p.c., che ne dovrebbe garantire una maggiore speditezza e sarà rivolta ad ottenere la condanna del gestore al ripristino pieno e costante del servizio".

Parallelamente all'azione inibitoria sarà proposta "per gli aderenti un'azione risarcitoria nelle forme ordinarie previste dal codice di procedura rivolta invece ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per le interruzioni subite e la violazione di un diritto essenziale per la vita quotidiana e l'abitabilità degli appartamenti quale è l'accesso al servizio idrico".

Federconsumatori inoltre rafforza la propria disponibilità alla determina della consulta, aprendo uno sportello presso la CGIL di San Giorgio del Sannio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 di tutti i mercoledì.