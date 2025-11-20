Mostra progetto 'Trame' a San Giorgio del Sannio

"La creatività per favorire il dialogo, costruire comprensione e rafforzare i legami tra comunità"

mostra progetto trame a san giorgio del sannio
San Giorgio del Sannio.  

Il 25 novembre, alle ore 18, l’ex Casa Comunale di San Giorgio del Sannio ospiterà una mostra unica che metterà in luce la creatività e le voci dei bambini e dei giovani protagonisti del progetto TRAME – Tecniche, Risorse, Artistiche, Multidisciplinari ed Educative, finanziato nell’ambito dell’iniziativa “Educare insieme” del Dipartimento per le politiche della famiglia, iniziativa che mira a contrastare la povertà educativa e a promuovere lo sviluppo culturale e sociale dei giovani nella provincia di Benevento.

A partire da giugno, i giovani partecipanti al progetto hanno esplorato il patrimonio culturale di tre contesti territoriali: San Nazzaro, la frazione di Sant’Angelo a Cupolo Pastene ed il quartiere Triggio di Benevento.

Attraverso il teatro, il circo, la musica, le arti visive abbiamo condiviso esperienze e prospettive. Le opere in esposizione riflettono immaginazione, racconti personali e l’impegno nel condividere ciò che per loro è più significativo, dimostrando come i giovani possano interagire in modo creativo con il mondo che li circonda.

La mostra si inserisce all’interno del "corso di formazione Erasmus+ proposto dall’associazione Nuova Destinazione D’Uso “Empowering Communities through Participatory Photography”, che riunisce fotografi internazionali e organizzazioni locali. In questa esposizione collaborativa, i lavori dei bambini saranno presentati accanto a opere professionali e internazionali, creando uno spazio condiviso dove si incontrano storie, approcci artistici e prospettive differenti. Questo contesto mette in risalto il dialogo tra i giovani locali e gli artisti internazionali, ponendo al centro dell’evento le voci e la creatività di bambini e ragazzi".

"Attraverso questo appuntamento - spiegano gli organizzatori - i partecipanti e i visitatori potranno scoprire come la creatività possa favorire il dialogo, costruire comprensione e rafforzare i legami tra comunità locali e internazionali. È un’occasione per testimoniare il potere delle arti partecipative nell’empowerment dei giovani, nel mettere in luce le loro storie e nel celebrare l’energia e l’immaginazione che portano nel loro ambiente. Il progetto T.R.A.M.E. – Tecniche, Risorse, Artistiche, Multidisciplinari ed Educative è un’iniziativa promossa dalla Cooperativa Sociale Immaginaria e dall’associazione culturale Nuova Destinazione d’Uso, con il patrocinio della Provincia di Benevento e del Comune di Sant’Angelo a Cupolo. L'iniziativa del 25 novembre, nello specifico, è presentata anche in collaborazione con il Comune di San Giorgio del Sannio, la Proloco di San Nazzaro e l'Istituto di Istruzione Superiore "G. Galilei - M. Vetrone" di Benevento".
 

Ultime Notizie