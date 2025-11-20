Mostra progetto 'Trame' a San Giorgio del Sannio "La creatività per favorire il dialogo, costruire comprensione e rafforzare i legami tra comunità"

Il 25 novembre, alle ore 18, l’ex Casa Comunale di San Giorgio del Sannio ospiterà una mostra unica che metterà in luce la creatività e le voci dei bambini e dei giovani protagonisti del progetto TRAME – Tecniche, Risorse, Artistiche, Multidisciplinari ed Educative, finanziato nell’ambito dell’iniziativa “Educare insieme” del Dipartimento per le politiche della famiglia, iniziativa che mira a contrastare la povertà educativa e a promuovere lo sviluppo culturale e sociale dei giovani nella provincia di Benevento.

A partire da giugno, i giovani partecipanti al progetto hanno esplorato il patrimonio culturale di tre contesti territoriali: San Nazzaro, la frazione di Sant’Angelo a Cupolo Pastene ed il quartiere Triggio di Benevento.



Attraverso il teatro, il circo, la musica, le arti visive abbiamo condiviso esperienze e prospettive. Le opere in esposizione riflettono immaginazione, racconti personali e l’impegno nel condividere ciò che per loro è più significativo, dimostrando come i giovani possano interagire in modo creativo con il mondo che li circonda.

La mostra si inserisce all’interno del "corso di formazione Erasmus+ proposto dall’associazione Nuova Destinazione D’Uso “Empowering Communities through Participatory Photography”, che riunisce fotografi internazionali e organizzazioni locali. In questa esposizione collaborativa, i lavori dei bambini saranno presentati accanto a opere professionali e internazionali, creando uno spazio condiviso dove si incontrano storie, approcci artistici e prospettive differenti. Questo contesto mette in risalto il dialogo tra i giovani locali e gli artisti internazionali, ponendo al centro dell’evento le voci e la creatività di bambini e ragazzi".



"Attraverso questo appuntamento - spiegano gli organizzatori - i partecipanti e i visitatori potranno scoprire come la creatività possa favorire il dialogo, costruire comprensione e rafforzare i legami tra comunità locali e internazionali. È un’occasione per testimoniare il potere delle arti partecipative nell’empowerment dei giovani, nel mettere in luce le loro storie e nel celebrare l’energia e l’immaginazione che portano nel loro ambiente. Il progetto T.R.A.M.E. – Tecniche, Risorse, Artistiche, Multidisciplinari ed Educative è un’iniziativa promossa dalla Cooperativa Sociale Immaginaria e dall’associazione culturale Nuova Destinazione d’Uso, con il patrocinio della Provincia di Benevento e del Comune di Sant’Angelo a Cupolo. L'iniziativa del 25 novembre, nello specifico, è presentata anche in collaborazione con il Comune di San Giorgio del Sannio, la Proloco di San Nazzaro e l'Istituto di Istruzione Superiore "G. Galilei - M. Vetrone" di Benevento".

