Ponte si unisce contro la violenza sulle donne Istituzioni, associazioni e cittadinanza insieme per il 25 novembre

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2025, la Consulta delle Donne di Ponte (BN) rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull’ascolto e sulla tutela della dignità di ogni donna. Anche quest'anno, la Consulta chiede ai cittadini unmomento di riflessione, volto a richiamare l’attenzione su un tema che non può e non deve lasciare indifferenti.

Per questa giornata, il nostro territorio si prepara a un forte segnale visivo e simbolico: segni discreti ma significativi accompagneranno il paese, invitando ciascuno a fermarsi, a pensare, a riconoscere la necessità di un impegno costante contro ogni forma di violenza.

La Consulta delle Donne di Ponte desidera, con queste azioni, ribadire che la lotta alla violenza non appartiene a un solo giorno dell’anno, ma è un cammino quotidiano che si fa con la prevenzione, l’ascolto e la responsabilità collettiva. Solo attraverso una comunità unita, vigile e consapevole è possibile costruire un futuro in cui il rispetto e la sicurezza delle donne siano diritti garantiti e inderogabili.