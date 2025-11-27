ornella muti a montesarchio per la prima edizione di mons arcis cinema

Venerdì 28 novembre alle ore 17 si terrà l’inaugurazione di Mons Arcis Cinema – I edizione della nuova rassegna cinematografica diretta da Renato Giordano, in programma a Montesarchio nei giorni 28, 29 e 30 novembre. Ad annunciarlo il Comune della Valle Caudina e Saba Produzioni.
Nel corso delle tre giornate sono previste proiezioni, incontri, musica ed eventi speciali, con sorprese che renderanno l’esperienza unica e coinvolgente.
“Montesarchio si trasformerà in un vero e proprio set a cielo aperto, dove il cinema diventa linguaggio condiviso e occasione di crescita per l’intera comunità”, assicurano gli organizzatori.
L’inaugurazione avrà luogo presso la nuova struttura Casa MonsArcis, in Piazza Umberto I a Montesarchio.
Interverranno Carmelo Sandomenico, sindaco di Montesarchio; Marcella Sorrentino, Assessore all'Istruzione; Nunzio Nazzaro, Consigliere delegato a Eventi e Spettacoli; Nico Ambrosone, Consigliere delegato allo Sport e Renato Giordano, Direttore MonsArcis Cinema.
La rassegna prevede un ricco programma di eventi che culminerà domenica 30 novembre con il Gala MonsArcis e la consegna del Premio alla Carriera a Ornella Muti, ospite d'onore della I edizione.
La rassegna Mons Arcis Cinema è organizzata e finanziata dal Comune di Montesarchio con il contributo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania (ex L.R. 30/2016 della Regione Campania).
Nelle foto il programma della tre giorni dedicata al cinema