Ornella Muti a Montesarchio per la prima edizione di Mons Arcis Cinema Al via venerdì 28 novembre la rassegna cinematografica diretta da Renato Giordano

Venerdì 28 novembre alle ore 17 si terrà l’inaugurazione di Mons Arcis Cinema – I edizione della nuova rassegna cinematografica diretta da Renato Giordano, in programma a Montesarchio nei giorni 28, 29 e 30 novembre. Ad annunciarlo il Comune della Valle Caudina e Saba Produzioni.

Nel corso delle tre giornate sono previste proiezioni, incontri, musica ed eventi speciali, con sorprese che renderanno l’esperienza unica e coinvolgente.

“Montesarchio si trasformerà in un vero e proprio set a cielo aperto, dove il cinema diventa linguaggio condiviso e occasione di crescita per l’intera comunità”, assicurano gli organizzatori.

L’inaugurazione avrà luogo presso la nuova struttura Casa MonsArcis, in Piazza Umberto I a Montesarchio.



Interverranno Carmelo Sandomenico, sindaco di Montesarchio; Marcella Sorrentino, Assessore all'Istruzione; Nunzio Nazzaro, Consigliere delegato a Eventi e Spettacoli; Nico Ambrosone, Consigliere delegato allo Sport e Renato Giordano, Direttore MonsArcis Cinema.

La rassegna prevede un ricco programma di eventi che culminerà domenica 30 novembre con il Gala MonsArcis e la consegna del Premio alla Carriera a Ornella Muti, ospite d'onore della I edizione.



La rassegna Mons Arcis Cinema è organizzata e finanziata dal Comune di Montesarchio con il contributo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania (ex L.R. 30/2016 della Regione Campania).



Nelle foto il programma della tre giorni dedicata al cinema