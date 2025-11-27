Asia: successo per la giornata di sensibilizzazione sui Raee Domenica a Benevento la giornata straordinaria di raccolta dedicata ai rifiuti elettronici

Si è tenuta oggi la giornata di sensibilizzazione dedicata al trattamento, recupero e valorizzazione dei Raee, organizzata dall’Asia in collaborazione con la Geieffe, società che trasforma le apparecchiature elettriche in materia prima seconda certificata. Proprio nella sede della società, che si trova a Paduli, gli alunni delle scuole superiori ‘Le Streghe’ e ‘Palmieri-Rampone Polo’ hanno potuto osservare da vicino come un rifiuto ben differenziato possa divenire una risorsa.

Erano presenti il consigliere comunale Alboino Greco - presidente della commissione Attività Produttive, con delega al Siad e allo sviluppo di contrada Olivola, per il Comune di Benevento e l’assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione del Comune di Paduli Alessandro De Lucia, che ha portato i saluti del sindaco Domenico Vessichelli.

Nel corso della mattinata ci sono stati anche gli interventi di Michele Ferringo, ceo e founder Geieffe, dell’amministratore unico Asia Donato Madaro, del cfo Geieffe Rosario Minicozzi e del responsabile dell’area impianti Asia, Rosa Francesca, che ha presentato il progetto Asia che ha vinto, per la misura C, il bando Raee 2025. L’evento è stato patrocinato dal Centro di coordinamento Raee.

Intanto, dall’Azienda rendono noto che domenica 30 novembre, in piazza IV Novembre a Benevento, a partire dalle ore 10 e fino alle 13, si terrà la giornata straordinaria di raccolta dedicata ai rifiuti elettronici. I cittadini potranno portare e conferire agli operatori presenti, apparecchiature elettroniche non più funzionanti.