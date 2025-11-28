pietrelcina si prepara al natale tra eventi e tradizioni

Con l’avvicinarsi delle festività, Pietrelcina si anima di iniziative che anticipano il Natale per arricchire un calendario già ricco di appuntamenti nell’anno del Giubileo.
"L’Anno Santo si è tradotto per Pietrelcina in un significativo aumento dei flussi di pellegrini stranieri - spiega il comune in una nota -, anche al di fuori della stagione turistica e nei giorni infrasettimanali. Lo scorso week end ha visto Piazza SS. Annunziata animarsi per due grandi eventi: l’Accensione dell’albero di Natale e delle luminarie, organizzata da Comune e Pro Loco e un’intera giornata dedicata alla Coldiretti, con il Mercato di Campagna Amica e la Notte Gialla".
E nei giorni scorsi è stato completato l’allestimento delle luminarie, reso complesso dalle intense piogge delle ultime due settimane. L’Amministrazione comunale "ha creduto moltissimo in questo progetto, per mostrare Pietrelcina in tutto il suo splendore a pellegrini e abitanti del borgo che ha dato i natali a San Pio."
Il primo fine settimana dell’Avvento si apre con un evento dedicato a bambini e famiglie: il laboratorio organizzato dalla Cooperativa di Comunità Ilex “Merenda con Mamma e Papà”, aperto ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, che si terrà sabato 29 all’eco-parco ‘A Revota a partire dalle 8.30.
Sempre nella mattinata di sabato si terranno altri due importanti eventi: al Palavetro, il convegno culturale e sanitario in occasione della Giornata Mondiale dello Stomizzato; e presso il Centro sociale “G. Forgione”, la presentazione del “Cammino Giubilare 2025 I Luoghi della Speranza: sulle Orme di Padre Pio nel Sannio”.
L’evento del Palavetro, con inizio previsto per le 9:30, organizzato dall’Associazione italiana stomizzati A.I.Stom ODV, prevede incontri, dibattiti e tavole rotonde dedicati a professionisti sanitari, esperti del settore e, naturalmente, pazienti stomizzati e caregiver.
Il convegno dedicato al cammino spirituale che collega Benevento e Pietrelcina è invece un’iniziativa promossa dalla Fondazione Benedetto Bonazzi, l’Associazione La Via dei Conventi di Padre Pio e l’Associazione Guide Turistiche Pietrelcina Benevento Samnium in collaborazione con Eccellenze Sannite: appuntamento in Piazza SS. Annunziata alle 10.30.
Chiude il programma, il 30 novembre, la Giornata di sensibilizzazione ed informazione sull’endometriosi per la sua diagnosi precoce, evento promosso dal Comune e dalla Consulta delle Donne di Pietrelcina per accendere un faro su una patologia cronica spesso fraintesa e sottodiagnosticata, che provoca dolore intenso e impatta profondamente sulla vita quotidiana di milioni di donne in tutto il mondo.