Pietrelcina si prepara al Natale tra eventi e tradizioni Bambine e famiglie protagonisti degli eventi, spazio inoltre alla solidarietà

Con l’avvicinarsi delle festività, Pietrelcina si anima di iniziative che anticipano il Natale per arricchire un calendario già ricco di appuntamenti nell’anno del Giubileo.

"L’Anno Santo si è tradotto per Pietrelcina in un significativo aumento dei flussi di pellegrini stranieri - spiega il comune in una nota -, anche al di fuori della stagione turistica e nei giorni infrasettimanali. Lo scorso week end ha visto Piazza SS. Annunziata animarsi per due grandi eventi: l’Accensione dell’albero di Natale e delle luminarie, organizzata da Comune e Pro Loco e un’intera giornata dedicata alla Coldiretti, con il Mercato di Campagna Amica e la Notte Gialla".

E nei giorni scorsi è stato completato l’allestimento delle luminarie, reso complesso dalle intense piogge delle ultime due settimane. L’Amministrazione comunale "ha creduto moltissimo in questo progetto, per mostrare Pietrelcina in tutto il suo splendore a pellegrini e abitanti del borgo che ha dato i natali a San Pio."

Il primo fine settimana dell’Avvento si apre con un evento dedicato a bambini e famiglie: il laboratorio organizzato dalla Cooperativa di Comunità Ilex “Merenda con Mamma e Papà”, aperto ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, che si terrà sabato 29 all’eco-parco ‘A Revota a partire dalle 8.30.

Sempre nella mattinata di sabato si terranno altri due importanti eventi: al Palavetro, il convegno culturale e sanitario in occasione della Giornata Mondiale dello Stomizzato; e presso il Centro sociale “G. Forgione”, la presentazione del “Cammino Giubilare 2025 I Luoghi della Speranza: sulle Orme di Padre Pio nel Sannio”.

L’evento del Palavetro, con inizio previsto per le 9:30, organizzato dall’Associazione italiana stomizzati A.I.Stom ODV, prevede incontri, dibattiti e tavole rotonde dedicati a professionisti sanitari, esperti del settore e, naturalmente, pazienti stomizzati e caregiver.

Il convegno dedicato al cammino spirituale che collega Benevento e Pietrelcina è invece un’iniziativa promossa dalla Fondazione Benedetto Bonazzi, l’Associazione La Via dei Conventi di Padre Pio e l’Associazione Guide Turistiche Pietrelcina Benevento Samnium in collaborazione con Eccellenze Sannite: appuntamento in Piazza SS. Annunziata alle 10.30.

Chiude il programma, il 30 novembre, la Giornata di sensibilizzazione ed informazione sull’endometriosi per la sua diagnosi precoce, evento promosso dal Comune e dalla Consulta delle Donne di Pietrelcina per accendere un faro su una patologia cronica spesso fraintesa e sottodiagnosticata, che provoca dolore intenso e impatta profondamente sulla vita quotidiana di milioni di donne in tutto il mondo.