"Easy Basket School Day". Lo sport per educare i giovani Organizzato dall'amministrazione comunale di San Giorgio del Sannio

Questa mattina il Palazzetto dello Sport di San Giorgio del Sannio ha ospitato l’evento nazionale “Easy Basket School Day”, coinvolgendo circa 160 alunni delle classi quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini. La lezione è stata condotta da Maurizio Cremonini, responsabile nazionale minibasket FIP, e da Roberta Regis, tecnico federale minibasket e scuola.

Il progetto, deliberato dall’amministrazione comunale, è stato seguito dall’assessore allo Sport e Istruzione Giovanna Annese e dal Presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Gaudino, che hanno coordinato tutte le fasi organizzative.

Il Sindaco Giuseppe Ricci, ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa come momento educativo e di crescita per gli studenti, sottolineando la positiva collaborazione tra scuola, istituzioni e Federazione Italiana Pallacanestro.

L’Amministrazione Comunale ringrazia la Dirigente Scolastica Anna Polito, per aver accolto la proposta, i docenti che hanno accompagnato gli studenti, le famiglie, Marco Mirra, Delegato Provinciale FIP, per aver proposto l’iniziativa, e tutto lo staff di Easy Basket School Day per l’impegno e la professionalità dimostrata. Un ringraziamento speciale va anche alla ASS “Basket Sant’Agnese” per la disponibilità e l’ospitalità presso il Palazzetto dello Sport.

A sostegno dello sport e delle attività motorie degli studenti, l’Amministrazione Comunale sta inoltre procedendo alla dotazione di nuove attrezzature, tra cui una rete da pallavolo e due canestri per la pallacanestro, migliorando ulteriormente gli spazi dedicati all’educazione fisica. Con questa iniziativa, l’Amministrazione conferma la propria attenzione costante verso le scuole e l’impegno a promuovere lo sviluppo educativo e motorio degli studenti.