Topi al Fermi di Montesarchio, disposta chiusura dell'Istituto scolastico

Il provvedimento del sindaco per domani, sabato 29 novembre

topi al fermi di montesarchio disposta chiusura dell istituto scolastico

Dopo la segnalazione della probabile presenza di ratti nella struttura di via Vitulanese

Montesarchio.  

Il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, ha firmato oggi l’ordinanza n. 20/2025 che dispone la chiusura temporanea dei locali dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di via Vitulanese per la giornata di domani, sabato 29 novembre 2025.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione ufficiale inviata dalla Dirigente Scolastica dell’istituto, Pasqualina Luciano, con la quale è stata segnalata la probabile presenza di ratti all'interno di alcuni ambienti del corpo di fabbrica destinato alle attività didattiche.
"Al fine di garantire la sicurezza - precisano dal Comune - l’igiene e la tutela della salute degli studenti, del personale scolastico e di tutti gli utenti, il Sindaco ha disposto l’immediata sospensione delle attività didattiche ed educative per consentire all’Amministrazione Provinciale di Benevento di effettuare i necessari interventi di derattizzazione e disinfestazione. Si precisa che l’ordinanza di chiusura riguarda esclusivamente l’edificio che ospita le aule e gli uffici scolastici. Il corpo di fabbrica dell’Auditorium, essendo strutturalmente e fisicamente separato dall’edificio principale, resta escluso dal provvedimento. La ripresa delle attività avverrà a seguito del completamento delle operazioni di bonifica ambientale".

Ultime Notizie