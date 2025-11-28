Topi al Fermi di Montesarchio, disposta chiusura dell'Istituto scolastico Il provvedimento del sindaco per domani, sabato 29 novembre

Il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, ha firmato oggi l’ordinanza n. 20/2025 che dispone la chiusura temporanea dei locali dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di via Vitulanese per la giornata di domani, sabato 29 novembre 2025.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione ufficiale inviata dalla Dirigente Scolastica dell’istituto, Pasqualina Luciano, con la quale è stata segnalata la probabile presenza di ratti all'interno di alcuni ambienti del corpo di fabbrica destinato alle attività didattiche.

"Al fine di garantire la sicurezza - precisano dal Comune - l’igiene e la tutela della salute degli studenti, del personale scolastico e di tutti gli utenti, il Sindaco ha disposto l’immediata sospensione delle attività didattiche ed educative per consentire all’Amministrazione Provinciale di Benevento di effettuare i necessari interventi di derattizzazione e disinfestazione. Si precisa che l’ordinanza di chiusura riguarda esclusivamente l’edificio che ospita le aule e gli uffici scolastici. Il corpo di fabbrica dell’Auditorium, essendo strutturalmente e fisicamente separato dall’edificio principale, resta escluso dal provvedimento. La ripresa delle attività avverrà a seguito del completamento delle operazioni di bonifica ambientale".