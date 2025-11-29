Con Mons Arcis il cinema incanta Montesarchio: cresce l'attesa per Ornella Muti Al via la rassegna diretta da Renato Giordano, il clou domenica sera con il Gala delle premiazioni

Atmosfera speciale, ieri a Montesarchio, per il taglio del nastro della rassegna cinematografica Mons Arcis Cinema alla sua I edizione, promossa dal Comune di Montesarchio con Saba Produzioni e diretta da Renato Giordano.

Tantissimi i giovani che hanno affollato Casa MonsArcis, in Piazza Umberto I, per il via alla tre giorni (da venerdì 28 a domenica 30 novembre) che propone proiezioni, incontri, musica ed eventi speciali.

Inaugurazione affollata di ragazzi: i messaggi delle istituzioni

“Con Mons Arcis il cinema diventa linguaggio condiviso e occasione di crescita per l’intera comunità” ha chiarito il sindaco del centro caudino Carmelo Sandomenico.

“E' una nuova esperienza ma siamo davvero felici di vedere la sala piena di ragazzi grazie al cinema che è, da sempre, una delle passione di tutti”.

“Abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo percorso per riportare Montesarchio al centro dell'attenzione – il messaggio di Nunzio Nazzaro, Consigliere delegato a Eventi e Spettacoli -. E' un percorso che nasce non da non troppo tempo con l'obiettivo di promuovere Montesarchio e il nostro territorio”.

Ha rimarcato la capacità del cinema di arrivare a tutti Marcella Sorrentino, Assessore all'Istruzione “Fuori dalla tradizionale stagione degli eventi abbiamo voluto mettere in campo questa sfida e siamo felici di poterla condividere con i più giovani”.

Ha evidenziato invece che “l'appuntamento riserverà anche un premio Mons Arcis allo sport" Nico Ambrosone, Consigliere delegato allo Sport del comune di Montesarchio che ha annunciato i premiati “Il riconoscimento è stato assegnato ad Oreste Vigorito, Presidente del Benevento calcio, Livia Savignano, campionessa europea di karate e Pietro Esposito, presidente cps Libertas Benevento, che lavora per promuovere lo sport come strumento di inclusione”.

“Dobbiamo far arrivare il più possibile la cultura nell'entroterra – il messaggio rilanciato dal direttore artistico Renato Giordano -. La crisi delle sale cinematografiche è un deficit importante e vogliamo partire da qui per riavvicinare i ragazzi al cinema. Dunque abbiamo molte proiezioni ma anche momenti speciali come quello conclusivo (ndr domenica sera) in cui premieremo una grande star del cinema Ornella Muti. Tre giorni per sperimentare a cui ho dedicato impegno e passione”.

E la serata di apertura ha ospitato proprio il film “Qui Staremo Benissimo” , scritto e diretto da Renato Giordano, con Asia Argento, seguito dalla live music con “Frank Iron & Army Sax” e “Kandischi”.

Il programma

Sabato 29 novembre

Dalle 11 i cortometraggi “Life, Death And Late Night Tacos” di Justin K Miller, “Memoria Incisa” e “Mai più” di Giuseppe Mataluni.

Alle 11.45 la proiezione del film "Marko Polo” di Elisa Fuksas, con Iaia Forte.

Alle 17:00 “Danzando il Cinema” dell' Accademia Danza e Movimento con coreografie di Carmela Mauriello. Alle 17.30 l'omaggio a Pino Daniele con il Docufilm “Pino” di Francesco Lettieri, seguito da un incontro con Tony Esposito. Alle 20.30 il concerto Yes I Know... della Pino Daniele Tribute Band con Alfredo Salzano, Giuseppe Marlon Salzano, Antonello Palomba, Jack Corona, Giovanni Gentile, Enrico Salzano.

Domenica 30 novembre

Domenica 30 alle 12, “I Walzer nel Cinema”, Gran Ballo Ottocentesco a cura di Associazione culturale Società di danza Napoli e Caserta. Alle 17.00 un focus sul film Marko Polo nel dibattito con la sceneggiatrice Elisa Casseri e la regista Elisa Fuksas.

Alle 17.30 l'incontro con l'attore Fausto Verginelli - attore protagonista del film “L'Altra Via” di Saverio Cappiello introdurrà la proiezione del film alle 18.

Alle 20 il Gala MonsArcis, con la consegna del Premio alla Carriera MonsArcis 2025 ad Ornella Muti, Vincitrice del David Speciale alla Carriera nella 70° edizione dei David di Donatello. Il Premio Migliore Attore Protagonista MonsArcis 2025 andrà a Fausto Verginelli per il film “L’altra Via”.