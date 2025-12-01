"Sorella Morte": a Telese si presenta il thriller di Paolo Itri Mercoledì 10 dicembre alle ore 18.30 alla Fondazione Gerardino Romano

Mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, Telese Terme (BN), ospiterà il magistrato Paolo Itri e il thriller “Sorella Morte”, edito da Mondadori, luglio 2025.

Introdurrà l’evento Maria Teresa Imparato, dirigente scolastico e presidente FGR - ETS; dialogheranno con l'autore Aglaia McClintock, storica e saggista, docente presso l’Università degli Studi del Sannio di Benevento, e Felice Casucci, docente universitario e socio fondatore FGR – ETS. Letture di Linda Ocone, attrice e docente teatrale.

«La storia di Licunti, un antico borgo di campagna del sud Italia, è da sempre legata a filo doppio a quella dei Prosperi, un’antica famiglia che nei secoli ha offerto, generazione dopo generazione, un importante contributo alle scienze, alla medicina e all’arte. Nel 1980, il giovane Riccardo, uno studente liceale appassionato di enigmistica, è l’ultimo rappresentante del casato. Nel tentativo di ritrovare le proprie radici, il

giovane decide di perlustrare la magione di famiglia, un antico e tetro edificio abbandonato, ormai da molti anni in rovina. Scopre così che nel 1940 il borgo e lo stesso palazzo Prosperi sono stati teatro di alcune misteriose e terribili morti, prime fra tutte quella di una bambina, arsa viva nella cucina di casa, e poi quella del giovane stalliere di famiglia, il cui corpo venne ritrovato nel pozzo dell’antica dimora. Quali

misteri si nascondono dietro quelle morti? Si è davvero trattato di semplici incidenti? E se invece le cose fossero andate diversamente? Man mano che si addentra nei documenti dell’epoca e nei registri di famiglia, Riccardo intravede spiragli di luce trapelare da un oscuro passato. Forse i Prosperi non sono stati solo un vanto per Licunti, ma anche una maledizione. Ciò che non può immaginare sono le terribili

conseguenze che avrà per lui risvegliare quegli spaventosi segreti e le indicibili verità che essi portano con sé, in una sorta di discesa verso l’inferno di un meta-racconto di alcuni fatti realmente accaduti».

Il banchetto vendita libri sarà curato dalla Libreria Controvento di Telese Terme (Bn).

Paolo Itri è nato nel 1965 a Napoli, dove attualmente vive. Entrato in magistratura nel 1991, dal 2002 al 2011 ha fatto parte della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, occupandosi di importanti indagini sulla camorra napoletana e sulle stragi della Cosa Nostra siciliana. Tra il giugno 2011 e il novembre 2015 è stato ispettore generale del ministero della Giustizia. Nel 2019 ha pubblicato per Edizioni Piemme “Il Monolite. Storie di camorra di un giudice antimafia”. Nel 2023 è stato nominato sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e presidente di sezione della Corte di giustizia tributaria di Napoli.