Clemente Russo e le stelle dello sport testimonial contro il disagio giovanile Il 5 dicembre la Libertas, nell’ambito del progetto ‘Teen Zone’

Un parterre di eccellenze sportive sarà protagonista dell'evento "Benessere e Sport: Strumento contro il disagio adolescenziale" che si terrà venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 10:00, al Liceo “Fermi” di Montesarchio.

L'iniziativa, promossa dal Centro Provinciale Libertas Benevento, rientra nel progetto ‘Teen Zone – Hub territoriali per il contrasto al disagio psicologico degli adolescenti’, ed è volta a valorizzare il ruolo dello sport come modello di resilienza, disciplina e inclusione per i giovani.

L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Pasqualina Luciano, Dirigente Scolastica dell'Istituto, e vedrà gli interventi di Pietro Esposito (Presidente cp Libertas Benevento) e Luciana Acerra (Referente Libertas Benevento). L'aspetto psicologico sarà affrontato da Simona Paradisi, Psicologa e Responsabile del progetto “Teen Zone”.

Il fulcro dell'evento sarà costituito dalle testimonianze dirette dei grandi atleti che racconteranno il loro percorso, dimostrando come lo sport possa essere una chiave vincente nella vita. Tra gli ospiti: Clemente Russo - Campione Mondiale ed Europeo di pugilato, attualmente tecnico della Nazionale italiana; Antonio Vicino - Campione Italiano e Campione Europeo di Canottaggio; Pasquale Filosa - Campione del Mondo di Body Building e Campione Italiano Sollevamento Pesi; Francesco Iannelli - Atleta paralimpico e ambasciatore dello sport.

L'evento sarà moderato da Lorella De Simone, Addetto stampa Libertas Benevento, e si concluderà con l'atteso intervento degli alunni dell'Istituto.

Il progetto ‘Teen Zone’ è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.