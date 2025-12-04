Dugenta, Museo dell’Ambiente "Cultura della legalità: venerdì l’inaugurazione Il sindaco Clemente Di Cerbo: “Il primo museo regionale della legalità è impegno per i giovani"

“Il primo museo regionale della legalità è il nostro impegno per i giovani e per la comunità”: il sindaco di Dugenta, Clemente Di Cerbo, annuncia l’inaugurazione del nuovo Museo dell’Ambiente – Cultura della Legalità, che aprirà ufficialmente venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 17.00 in Piazza Mercato, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose.

La struttura è stata realizzata grazie al finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del Programma Operativo Legalità (PON Legalità 2014–2020) e rappresenta il primo presidio regionale dedicato alla diffusione dei valori della legalità, dell’educazione civica e della responsabilità collettiva.

Previsti gli interventi delle associazioni Libera e Cesvolab e la presentazione del progetto museale e delle sue finalità. A rendere più solenne l’evento sarà la Fanfara dei Carabinieri. Dopo la benedizione e il taglio del nastro con monsignor Giuseppe Mazzafaro, vescovo della diocesi di Cerreto Sannita – Telese Sant’Agata De’ Goti , con il Prefetto di Benevento Raffaella Moscarella, il Questore di Benevento Giovanni Nunzio Trabunella, il Presidente della Provincia Nino Lombardi, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella e il magistrato Catello Maresca, è in programma la visita della struttura soffermandosi nella sala intitolata a Piersanti Mattarella, dove l’ingegnere Stefano Muccio illustrerà gli aspetti tecnici dell’opera. Alle 18.30 il corteo raggiungerà Piazza Unità d’Italia per l’avvio ufficiale delle iniziative “Accendiamo il Natale 2025” con la benedizione, l’accensione dell’albero e il saluto conclusivo del sindaco, prima del momento conviviale aperto alla cittadinanza. “Dugenta – conclude Di Cerbo – si dota di un luogo simbolico e necessario, una casa civile dedicata alla memoria, alla formazione e alla crescita culturale del territorio”.