La magia del Natale al Museo del Sannio Caudino di Montesarchio Da domenica 7 dicembre e per tutte le successive fino al 4 gennaio prossimo

In occasione delle prossime festività natalizie il MANSC propone una serie di appuntamenti che animeranno le sale del Castello e della Torre di Montesarchio, gli storici edifici che fanno parte del Complesso Museale.

Si comincia con la #domenicalmuseo del 7 dicembre che, come ogni prima domenica del mese, è a ingresso gratuito nei musei e luoghi della cultura statali.

Tutte le domeniche di dicembre e domenica 4 gennaio 2026, la Torre di Montesarchio sarà protagonista di visite guidate organizzate dall’associazione Sentinelle della Torre con l’iniziativa “Gli elfi alla Torre”. Nei consueti orari di apertura dell’antica fortificazione (9.30 -13 e 15-17. 30), i volontari, abbigliati con i costumi delle magiche

creature natalizie, accompagneranno i più piccoli alla scoperta di uno dei monumenti più rappresentativi della città caudina.

Lunedi 8 dicembre apertura straordinaria serale con il prolungamento dell’orario di visita fino alle 23, nell’ambito del piano di valorizzazione 2025 della Direzione Regionale dei Musei Nazionali della Campania (la chiusura settimanale di lunedi sarà posticipata a mercoledi 10 dicembre).

La serata sarà allietata dal “Concerto di Natale” nella sala conferenze de MANSC con inizio alle ore 19, a cura del Coro polifonico Harmonia Mundi di Caserta diretto dal maestro Loredana Coppola, che proporrà brani del repertorio tradizionale natalizio.

Martedi 9 dicembre dalle 9,30, si illumina “L’albero della Speranza”. Gli alunni delle scuole primarie di Montesarchio, accompagnati dagli insegnanti e dai genitori, consegneranno le letterine di Natale che hanno scritto sul tema della speranza e dei loro desideri. Le lettere saranno raccolte davanti all’albero di Natale sistemato all’ingresso del Museo, dopo averlo addobbato e illuminato tutti insieme.

Mercoledi 17 dicembre alle 12,30 si festeggerà un compleanno speciale: Un anno “A Casa d’Europa”. E’ trascorso infatti il primo anno dall’inaugurazione del nuovo allestimento del Cratere di Assteas, realizzato in due sale lungo il percorso espositivo del MANSC, in una affascinante e suggestiva ambientazione arricchita con effetti speciali e un’originale narrazione del mito raffigurato sul vaso più bello del mondo. I protagonisti di

questa bella ed emozionante avventura che ha coinvolto la Direzione Generale dei Musei del Ministero della Cultura, la Direzione Regionale dei Musei Nazionali della Campania, la società Percorsi di Luce s.r.l., ideatrice ed esecutrice del progetto e il Comune di Montesarchio a cui va il merito di aver finanziato l’operazione, avranno il piacere di condividere con il pubblico la soddisfazione per aver realizzato un’importante azione di promozione e valorizzazione del nostro Museo.

Durante le festività natalizie e fino a martedi 6 gennaio saranno organizzate visite guidate alle collezioni del MANSC, alla mostra permanente “Rosso Immaginario” e alla mostra fotografica “Per Lei” di Michele Stanzione allestita nella Sala del Loggiato, a cura dell’autore.

La magia del Natale al Museo è organizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Montesarchio- Assessorato alla Cultura e Turismo e l’Associazione Sentinelle della Torre di Montesarchio.

La partecipazione agli eventi è compresa nel biglietto di ingresso al museo. Info prenotazioni all’indirizzo mail drm-cam.montesarchio@cultura.gov.it o tramite i canali social Facebook e Instagram del Museo.