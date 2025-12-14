Strada provinciale Vitulanese: al via iter conclusivo lavori "Strada provinciale Vitulanese: al via iter conclusivo lavori"

"E' stato ufficialmente avviato l’iter conclusivo dei lavori sulla Strada Provinciale Vitulanese, un intervento atteso da tempo dalla cittadinanza". Lo comunica l'amministrazione comunale di Montesarchio, con il Sindaco Carmelo Sandomenico, l’Assessore ai Lavori Pubblici Cesare Striani e la delegata alla Manutenzione Palma Viscione.

"Nel progetto - spiegano dal Comune - originario di risanamento della provinciale non erano previsti né l’impianto di pubblica illuminazione né il ripristino del ponticello di via Pantano, che raccorda la strada provinciale Vitulanese. Quest’ultimo versava da tempo in condizioni di forte criticità e ridotta percorribilità, rappresentando un problema significativo per la sicurezza e la viabilità.

Con l’avvio dei nuovi lavori, che comprendono l’installazione dei pali della pubblica illuminazione e il recupero del ponticello, l’intervento potrà dirsi finalmente completo, grazie all’impiego di fondi comunali".

Il sindaco Carmelo Sandomenico

"Sono soddisfatto del lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico, in sinergia con gli amministratori delegati, che con impegno e spirito di collaborazione sono riusciti a portare a compimento un intervento importante per il territorio. Nonostante la fine dell’anno, siamo riusciti a raggiungere uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione".

La delegata alla Manutenzione, Palma Viscione

"Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra e di una costante sinergia. Pur in presenza di risorse economiche limitate, siamo riusciti a completare un intervento che migliora in modo concreto la sicurezza, la visibilità e la funzionalità della strada, rispondendo a esigenze reali segnalate dai cittadini".

L’Assessore ai Lavori Pubblici Cesare Striani

"Il ripristino del ponticello di collegamento di via Pantano, ormai in condizioni critiche, unito all’installazione della nuova illuminazione, ci consente di chiudere e portare a compimento un ulteriore lavoro pubblico atteso con grande interesse dalla comunità".