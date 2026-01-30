Emergenza Idrica a San Giorgio del Sannio: prosegue azione collettiva Domenica 1 febbraio 2026 appuntamento per le pre-adesioni

Di fronte al perdurare dei disservizi, alle interruzioni ingiustificate del flusso idrico e alla carente qualità dell’acqua che sta colpendo la nostra comunità, i cittadini passano all'azione. L’attuale gestione della risorsa idrica ha superato la soglia della tollerabilità. Per questo motivo, è

stata promossa un’azione collettiva volta a tutelare i diritti degli utenti, richiedere il ripristino di un servizio efficiente e valutare le richieste di risarcimento per i danni subiti.

Per dare forza a questa iniziativa, è necessaria la massima partecipazione. Il momento di raccolta delle pre-adesioni si terrà: domenica 1° Febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, in Piazza Risorgimento, San Giorgio del Sannio.

L’azione collettiva punta a dare voce a chi, per mesi, ha subito i disagi di una rete idrica. Durante l’incontro di domenica, i promotori e gli incaricati saranno presenti per: Spiegare i fondamenti giuridici dell’azione. Raccogliere la documentazione necessaria per la pre-adesione.

Rispondere ai dubbi dei residenti e delle attività commerciali.

"L'acqua è un bene primario e un diritto essenziale. Non possiamo più accettare che San Giorgio del Sannio resti a secco. È il momento di far valere i nostri diritti con un'unica, forte voce".