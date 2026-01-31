Montesarchio rafforza la Protezione Civile con nuove attrezzature

Per affrontare le emergenze idrogeologiche

Montesarchio.  

Un passo concreto verso una maggiore sicurezza del territorio e della comunità. Il Comune di Montesarchio ha potenziato in maniera significativa il proprio sistema di Protezione Civile grazie all’acquisto di nuove e moderne attrezzature, rese possibili da un contributo regionale pari a 8.119,10 euro, concesso dalla Regione Campania nell’ambito del Fondo Regionale di Protezione Civile.
L’intervento si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 – Codice della Protezione Civile, che attribuisce a Regioni ed enti locali un ruolo centrale nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze derivanti da eventi calamitosi naturali o da cause antropiche, riconoscendo nel volontariato organizzato una colonna portante del sistema, espressione dei principi di solidarietà e partecipazione civica.
Con la Delibera di Giunta Regionale n. 661 del 2023, la Regione Campania ha approvato il riparto delle risorse relative alle annualità 2022/2023, finalizzate al rafforzamento operativo dei presìdi locali di Protezione Civile. In tale contesto, il Comune di Montesarchio ha presentato istanza di contributo in data 8 febbraio 2024, ottenendo esito favorevole con il provvedimento dirigenziale n. 467 del 23 ottobre 2024, che ha sancito l’assegnazione del finanziamento.
 
Grazie a queste risorse, l’Amministrazione comunale ha potuto dotare il Gruppo Comunale di Protezione Civile di attrezzature strategiche per la gestione delle emergenze idrogeologiche e idrauliche:
un gommone progettato per condizioni operative estreme, idoneo a interventi in caso di alluvioni e su acque interne;
quattro salvagenti autogonfianti, fondamentali per garantire interventi rapidi e sicuri in scenari ad alto rischio;
un’elettropompa portatile di svuotamento F700, capace di aspirare acqua anche in presenza di sabbia e ghiaia, strumento essenziale per il ripristino delle aree colpite.
Questa dotazione rafforza in modo concreto il modulo idrogeologico e idraulico della Protezione Civile comunale, una struttura che opera non solo nelle emergenze locali, ma che è pronta a intervenire anche su scala regionale, quando attivata dalla Regione Campania.
A sottolineare l’importanza dell’intervento è il Sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, che dichiara: «Ringrazio la Regione Campania per il sostegno concreto e per l’attenzione dimostrata nei confronti dei territori. Il potenziamento della nostra Protezione Civile rappresenta un investimento fondamentale in termini di prevenzione e sicurezza, soprattutto in una fase storica segnata da eventi meteorologici sempre più intensi e imprevedibili. Dotarsi di mezzi adeguati significa poter intervenire con maggiore rapidità ed efficacia, tutelando le persone e il territorio».
Il Sindaco ha inoltre rivolto un appello diretto alla cittadinanza: «La Protezione Civile è prima di tutto una comunità di donne e uomini che scelgono di mettersi al servizio degli altri. Rivolgo un invito ai cittadini di Montesarchio a valutare l’iscrizione al Gruppo Comunale di Protezione Civile: il contributo di ciascuno, anche attraverso il volontariato, è prezioso per rafforzare la capacità di risposta del nostro territorio e costruire una comunità più sicura e solidale».
Un investimento che va oltre il valore economico e che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale per una Protezione Civile preparata, attrezzata e pronta ad agire, nella consapevolezza che la sicurezza del territorio passa anche dalla collaborazione tra istituzioni e cittadini.

