San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale Approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Nascenzio Iannace

La variante al vigente Piano urbanistico del Comune di san Leucio del Sannio è stata adottata con deliberazione della giunta comunale presieduta dal sindaco Nascenzio Iannace.

Questo atto amministrativo è stato ratificato ai sensi del regolamento regionale in materia. L'intera documentazione è depositata presso l'ufficio Urbanistica del Comune, in libera visione al pubblico, per 30 giorni "naturali, successivi e consecutivi", decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul BURC n.05 del 27/01/2026. Gli atti sono consultabili presso lo stesso ufficio comunale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13; il mercoledì, dalle ore 16 alle ore 17,30.

I documenti della variante al Puc sono inoltre consultabili sul sito web del Comune di San Leucio del Sannio, all'indirizzo: https:// www.comune.sanleuciodelsannio.bn.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione pianificazione e governo del territorio, ovvero al link: https://www.comune.sanleuciodelsannio.bn.it/c062060/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/134.

Durante il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni in merito all'adozione.

Sull'argomento, esprime le proprie considerazioni il consigliere comunale delegato all'Urbanistica, Enrico Cataudo: "Con l'adozione in giunta della variante al Puc, abbiamo realizzato l'ennesimo obiettivo amministrativo, così come preannunciato in campagna elettorale. Abbiamo dunque ottenuto un nuovo brillante risultato, a beneficio e vantaggio dell'intera comunità sanleuciana. Tutti possono consultare l'intera documentazione sul sito internet del Comune di San Leucio del Sannio e presso gli uffici della sede municipale. Siamo sempre a completa disposizione nel recepire le istanze dei nostri concittadini; a differenza di qualcuno, che, al contrario, utilizza tali occasioni solo per fare polemiche sterili e deleterie per la nostra comunità".

"Dimostriamo sempre con i fatti concreti e mai a chiacchiere l'efficacia e l'efficienza del nostro operato amministrativo - dichiara il sindaco Nascenzio Iannace -. Anche in occasione dell'adozione della variante al Puc siamo stati tutti coesi, nel realizzare l'obiettivo di dotare la nostra amata cittadina sanleuciana di uno strumento urbanistico indispensabile e aggiornato, per porre le basi strutturali per favorire il massimo sviluppo del nostro territorio comunale".