San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale

Approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Nascenzio Iannace

san leucio del sannio variante al piano urbanistico comunale
San Leucio del Sannio.  

 La variante al vigente Piano urbanistico del Comune di san Leucio del Sannio è stata adottata con deliberazione della giunta comunale presieduta dal sindaco Nascenzio Iannace.

Questo atto amministrativo è stato ratificato ai sensi del regolamento regionale in materia. L'intera documentazione è depositata presso l'ufficio Urbanistica del Comune, in libera visione al pubblico, per 30 giorni "naturali, successivi e consecutivi", decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul BURC n.05 del 27/01/2026. Gli atti sono consultabili presso lo stesso ufficio comunale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13; il mercoledì, dalle ore 16 alle ore 17,30.

I documenti della variante al Puc sono inoltre consultabili sul sito web del Comune di San Leucio del Sannio,  all'indirizzo: https:// www.comune.sanleuciodelsannio.bn.it, nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione pianificazione e governo del territorio, ovvero al link: https://www.comune.sanleuciodelsannio.bn.it/c062060/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/134.

Durante il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni in merito all'adozione.

Sull'argomento, esprime le proprie considerazioni il consigliere comunale delegato all'Urbanistica, Enrico Cataudo: "Con l'adozione in giunta della variante al Puc, abbiamo realizzato l'ennesimo obiettivo amministrativo, così come preannunciato in campagna elettorale. Abbiamo dunque ottenuto un nuovo brillante risultato, a beneficio e vantaggio dell'intera comunità sanleuciana. Tutti possono consultare l'intera documentazione sul sito internet del Comune di San Leucio del Sannio e presso gli uffici della sede municipale. Siamo sempre a completa disposizione nel recepire le istanze dei nostri concittadini; a differenza di qualcuno, che, al contrario, utilizza tali occasioni solo per fare polemiche sterili e deleterie per la nostra comunità".

"Dimostriamo sempre con i fatti concreti e mai a chiacchiere l'efficacia e l'efficienza del nostro operato amministrativo - dichiara il sindaco Nascenzio Iannace -. Anche in occasione dell'adozione della variante al Puc siamo stati tutti coesi, nel realizzare l'obiettivo di dotare la nostra amata cittadina sanleuciana di uno strumento urbanistico indispensabile e aggiornato, per porre le basi strutturali per favorire il massimo sviluppo del nostro territorio comunale".

Ultime Notizie