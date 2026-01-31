Mercato. Acampora va al Pescara, Perlingieri al Cerignola Il giovane attaccante lascia Crotone e va in prestito alla squadra pugliese

Anche Gennaro Acampora ha trovato sistemazione dopo la rescissione del contratto col Benevento. Lo ha preso il Pescara dell'ex diesse giallorosso Foggia. Acampora non gioca una partita vera da maggio, nel preliminare play off tra Benevento e Juventus Next Gen. Ritrova la serie B (anche se il Pescara occupa l'ultimo posto della classifuica con soli 14 punti) e volti noti come Letizia. Ricordiamo che anche a Benevento fu Foggia a portarlo in giallorosso dallo Spezia.

L'altro movimento praticamente concluso è quello del prestito di Mario Perlingieri al'Aucade Cerignola. “Supermario” lascia il Crotone, che gli concedeva poco spazio e approda alla squadra dell'ex giallorosso Enzo Maiuri e del direttore Di Toro. Una nuova opportunità per il giovane talento (classe 2005) del vivaio giallorosso che va sfruttata al meglio. Manca solo l'ufficialità alla notizia, ma in casa pugliese danno ormai la trattativa per conclusa.