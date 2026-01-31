Serie C, 24a giornata: oggi occhi puntati sul Viviani dove è di scena il Catania Etnei, privi di Di Tacchio e Casasola, ospiti dell'insidioso Sorrento

Tutto in due giorni. Il girone meridionale consuma la 24a giornata tra sabato e domenica. Appena due partite questo pomeriggio, con il clou delle altre otto gare nella giornata festiva di domani.

E' però proprio il sabato a riservare una sfida tutt'altro che banale al Viviani di Potenza. Il Sorrento, sempre orfano del proprio campo Italia (c'è stata in questi giorni anche una clamorosa protesta di alcuni tifosi in comune) ospita la co-capolista Catania sul terreno che ormai è “suo” da due anni. Toscano ha messo in guardia i suoi sulle insidie di questa partita: non avrà Di Tacchio (infortunato) e Casasola (squalificato), ma in difesa potrà contare di nuovo su Pieraccini e Ierardi. Serpini, dopo il ko della settimana scorsa contro la Salernitana, pensa ad un utilizzo dell'ultimo arrivato Capezzi, che però potrebbe anche partire dalla panchina. Sempre alle 14,30 c'è una interessante Cavese-Casarano. Partita tutta da gustare tra due squadre in grado di esprimere un buon calcio.

Domani entrano in scena il Benevento e la Salernitana

Sono tre le partite delle 14,30. La prima è proprio quella del Benevento a Caravaggio contro l'Atalanta U23 di Salvatore Bocchetti. Alla stessa ora andranno in campo Monopoli-Latina e Trapani-Team Altamura. Due sfide interessanti con i pontini freschi finalisti di Coppa Italia e al Provinciale la sfida tra la squadra di Aronica, che ha letteralmente cambiato pelle, all'esame del Team Altamura, fresco dell'arrivo di Vincenzo Millico.

Tre partite vanno in scena alle 17,30. Cosenza e Casertana si sfidano per il quarto posto, ormai entrambe ben lontane dalle prime tre. Il Cosenza sembra aver abdicato dopo il ko di Catania ed ha anche ceduto uno dei suoi pezzi migliori, come l'ex irpino Ricciardi, alla Juve Stabia. La Casertana invece insiste perchè vuole confermarsi almeno al quarto posto. Sempre alle 17,30 si sfidano Siracusa e Crotone, con i siciliani che hanno assoluto bisogno di punti per la salvezza. Al Donato Curcio va invece di scena il derby lucano tra Picerno e Potenza, con i rossoblù di Di Giorgio ormai completamente presi dalla finale di Coppa Italia che può regalare loro l'ingresso nella fase nazionale dei play off.

Si chiude con le due sfide delle 20,30. All'Arechi c'è il derby tra i granata e il Giugliano. La squadra di Raffaele è chiamata a bissare la vittoria di sette giorni fa contro il Sorrento. Il Giugliano a lasciare la posizione scomoda di classifica. L'altro confronto che chiude il palinsesto del girone è il derby della “Capitanata” tra il Foggia dalle rinnovate ambizioni e il Cerignola di Vincenzo Maiuri. Una bella sfida che vedrà anche sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni (ma mancheranno gli ospiti).

IL PROGRAMMA DELLA 24A GIORNATA

SABATO 31 GENNAIO

Alle 14.30

SORRENTO-CATANIA

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

CAVESE-CASARANO

Sky Sport 254 e NOW

DOMENICA 1° FEBBRAIO

Alle 14.30

ATALANTA U23-BENEVENTO

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW

MONOPOLI-LATINA

Sky Sport 254 e NOW

TRAPANI-TEAM ALTAMURA

Sky Sport 256 e NOW

Alle 17.30

COSENZA-CASERTANA

Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW

SIRACUSA-CROTONE

Sky Sport 253 e NOW

AZ PICERNO-POTENZA

Sky Sport 254 e NOW

Alle 20.30

SALERNITANA-GIUGLIANO

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

FOGGIA-AUDACE CERIGNOLA

Sky Sport 253 e NOW