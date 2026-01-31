Stringe le mani al collo e spintona un poliziotto: arrestata 35enne nigeriana L'episodio a Benevento. La donna voleva ritirare una carta di pagamento non sua alle Poste

Momenti di tensione ed apprensione ieri mattina all'interno di un ufficio postale in via del Pomerio (nella foto) a Benevento per una donna, di nazionalità nigeriana che ha dato in escandescenze ed è stata successivamente arrestata dagli agenti della Volante accorsi sul posto con le ipotesi di reato di resistenza violenza e lesioni personali ai danni di un poliziotto.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia, la donna, di 35 anni e irregolare sul territorio nazionale, era entrata nell'ufficio postale ed aveva cercato di ritirare una carta di credito che era però intestata ad un'altra persona. Ne è nata una concitata discussione con la direttrice dell'ufficio Pt. Di qui la chiamata al 113 e l'arrivo sul posto di una volante.

È stato a quel punto che la donna ha aggredito uno dei poliziotti stringendogli le mani al collo e spintonandolo. Bloccata, la 35enne è stata trasferita in Questura per ulteriori accertamenti dai quali è emerso che a suo carico c'erano anche numerosi precedenti penali per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Dichiarata in arresto, per lei disposta la custodia in carcere. Sette i giorni di prognosi per l'agente aggredito che si è fatto medicare in ospedale.