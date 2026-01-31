per caravaggio floro flores ne convoca 23

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 24^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Atalanta U23-Benevento. Ci sono tutti, fatta eccezione per i "lungodegenti" Nardi e Ricci. La squadra si è già messa in cammino direzione Napoli Capodichino per prendere il volo per la Lombardia.
PORTIERI
22 Esposito Manuel
1 Russo Danilo
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
19 Borghini Diego
33 Caldirola Luca
20 Ceresoli Andrea
77 Pierozzi Edoardo
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
6 Viscardi Angelo
CENTROCAMPISTI
8 Maita Mattia
5 Mehic Dino
4 Prisco Antonio
18 Simonetti Pier Luigi
38 Talia Angelo
ATTACCANTI
7 Carfora Lorenzo
99 Della Morte Matteo
11 Lamesta Davide
10 Manconi Jacopo
32 Mignani Guglielmo
9 Salvemini Francesco
93 Tumminello Marco
