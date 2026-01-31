Per Caravaggio Floro Flores ne convoca 23

Tutti presenti, fatta eccezione per i lungo degenti Ricci e Nardi

Benevento.  

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 24^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Atalanta U23-Benevento. Ci sono tutti, fatta eccezione per i "lungodegenti" Nardi e Ricci. La squadra si è già messa in cammino direzione Napoli Capodichino per prendere il volo per la Lombardia.

PORTIERI

22 Esposito Manuel
   1 Russo Danilo
26 Vannucchi Gianmarco

DIFENSORI

19 Borghini Diego
33 Caldirola Luca
20 Ceresoli Andrea
77 Pierozzi Edoardo
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
  6 Viscardi Angelo

CENTROCAMPISTI

  8 Maita Mattia
  5 Mehic Dino
  4 Prisco Antonio
18 Simonetti Pier Luigi
38 Talia Angelo

ATTACCANTI

   7 Carfora Lorenzo
99 Della Morte Matteo
11 Lamesta Davide
10 Manconi Jacopo
32 Mignani Guglielmo
  9 Salvemini Francesco
93 Tumminello Marco 

