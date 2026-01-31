Per Caravaggio Floro Flores ne convoca 23 Tutti presenti, fatta eccezione per i lungo degenti Ricci e Nardi

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 24^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Atalanta U23-Benevento. Ci sono tutti, fatta eccezione per i "lungodegenti" Nardi e Ricci. La squadra si è già messa in cammino direzione Napoli Capodichino per prendere il volo per la Lombardia.



PORTIERI



22 Esposito Manuel

1 Russo Danilo

26 Vannucchi Gianmarco



DIFENSORI



19 Borghini Diego

33 Caldirola Luca

20 Ceresoli Andrea

77 Pierozzi Edoardo

25 Romano Raffaele

23 Saio Pietro

14 Scognamillo Stefano

6 Viscardi Angelo



CENTROCAMPISTI



8 Maita Mattia

5 Mehic Dino

4 Prisco Antonio

18 Simonetti Pier Luigi

38 Talia Angelo



ATTACCANTI



7 Carfora Lorenzo

99 Della Morte Matteo

11 Lamesta Davide

10 Manconi Jacopo

32 Mignani Guglielmo

9 Salvemini Francesco

93 Tumminello Marco