Casa di comunità a Sant'Agata de' Goti: si parte la prima settimana di febbraio La struttura si trova al piano terra dell'ospedale Sant'Alfonso maria de' Liguori

Case di Comunità: nel Sannio si parte con Sant'Agata dei Goti. Come annunciato recentemente dal direttore dell'Azienda Sanitaria Locale di Benevento, Tiziana Spinosa, sarà proprio la struttura caudina la prima ad aprire i battenti.

A firmare l'autorizzazione per la struttura che si trova al piano terra dell’ospedale “Sant’Alfonso M. de’ Liguori” in località San Pietro, il sindaco facente funzioni Giovannina Piccoli. E la data prevista per il via alle attività è dunque fissata nella prima settimana di febbraio.

Servizi di base e specialisti

Quella di Sant'Agata sarà una casa di comunità Spoke: per garantire servizi sanitari di base, con la presenza per 12 ore al giorno, 6 giorni su 7, di equipe multiprofessionali composte da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

Previste anche attività ambulatoriali specialistiche: ambulatorio della Cronicità (Geriatra, Cardiologo, Neurologo, Endocrinologo), attività consultoriale con ambulatorio di ginecologia e ambulatorio vaccinazioni.

Così si allegerisce il pronto soccorso

Una struttura che come ribadito dal Direttore Spinosa dovrebbe “potenziare l'assistenza sul territorio” e “alleggerire la pressione sui pronto soccorso”.

E l’amministrazione comunale di Sant'Agata “ringrazia l’ASL Benevento e il Direttore Generale Tiziana Spinosa per la rapidità con cui è stata avviata l’attivazione della Casa di Comunità di Sant’Agata de’ Goti e si augura che la struttura possa funzionare fin da subito a pieno regime, ma non dimentica che il problema più grande da affrontare e risolvere resta quello dell’ospedale Sant’Alfonso M. de’ Liguori, che deve tornare ad essere un vero ospedale con Pronto Soccorso h/24 e indispensabili servizi di supporto”.