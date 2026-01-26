Ospedali e case di comunità: ecco le aperture nel Sannio Il direttore generale dell'Asl di Benevento dettaglia il piano per il Sannio

“Cominceremo con l'apertura della casa di comunità spoke di Sant'Agata dei Goti, ma sono già pronte quelle di Montesarchio, Pietrelcina, Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo: ci sarà un continuum di aperture in tutto il 2026”. Il direttore generale dell'Asl di Benevento, Tiziana Spinosa, dettaglia la road map per le case e gli ospedali di comunità, presidi sanitari che dovrebbero garantire una migliore assistenza territoriale e uno sgravio sulla medicina ospedaliera.

Presa in carico dei pazienti cronici

E infatti dettaglia “Lavoreremo per tutto il 2026 sulla presa in carico del paziente cronico per l'attuazione del piano nazionale cronicità delle principali patologie perché la presa in carico può governare tutto lo stato di salute. Il cittadino non deve sentirsi abbandonato, e questo sarà importante perché è uno degli strumenti per ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso”.

Aperture entro giugno del 2026

Tornando all'apertura delle strutture Spinosa chiarisce “Siamo a un buon punto, chiaramente i termini ultimi sono quelli del 30 giugno e noi speriamo di essere nei tempi. Stiamo mettendo in atto, con il nostro ufficio tecnico, un monitoraggio stringente. I direttori dei distretti sono impegnatissimi anche nel trasferimento delle attività nelle case di comunità, che saranno pronte prima. Le nostre centrali operative territoriali per le dimissioni protette sono pronte. Insomma sarà un anno che ci vedrà molto impegnati ma anche cogliere risultati importanti”. E per quel che riguarda il personale aggiunge “Il personale c'è. Molte delle attività saranno erogate con un'organizzazione diversa all'interno delle case di comunità. Chiaramente la Regione si è anche impegnata a sopperire a quelle carenze per rendere il servizio ancora migliore”.