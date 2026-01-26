Pd Benevento: Razzano nuova segretaria cittadina "Una comunità politica aperta" "Non va tradito ruolo di opposizione alla maggioranza attraverso i nostri consiglieri comunali"

Prosegue a pieno ritmo il percorso di rinnovamento del Partito Democratico nel Sannio. Ieri, dopo le diverse assemblee in provincia, confronto a Benevento.

Sarà Rosa Razzano, già presidente del Partito, a guidare il Pd a Benevento. E' quanto emerso dagli iscritti del circolo cittadino, che hanno votato in vista del congresso provinciale di febbraio.

“Vorrei iniziare ringraziando sinceramente Francesco Zoino e la sua segreteria chi mi ha preceduto e che ha guidato il partito in città per quattro anni. Il mio impegno da nuova segretaria per Benevento riparte da una visione politica fondata su responsabilità, partecipazione e concretezza”.

Così la neo segretaria Razzano che aggiunge “Sarà fondamentale la presenza dei giovani e giovanissimi che mi affiancheranno; in particolare, Stefano Orlacchio il cui percorso lo rende già riferimento politico non solo per i giovani ma anche per la città. Credo sia necessario lavorare alla costruzione di un campo di centrosinistra , progressista e rinnovato, capace di dialogare con le energie civiche, associative e culturali del territorio”.

Poi in vista dei prossimi appuntamenti dettaglia “Il confronto congressuale è stato, ed è, un momento importante di riflessione sul percorso fatto e sul nostro ruolo politico a Benevento. Temi come lavoro, salari, diritti e coesione sociale saranno al centro della nostra agenda, non come slogan ma attraverso iniziative concrete e un confronto costante con le organizzazioni sindacali.

Voglio contribuire a costruire una comunità politica aperta, che metta al centro la militanza e il protagonismo delle nuove generazioni. In quest’ottica , il circolo cittadino deve continuare a essere un luogo vivo, di incontro, ascolto ed elaborazione politica, vicino alle persone e ai loro bisogni”.

E ancora indica le priorità “Ritengo che la cultura rappresenti una leva strategica di sviluppo e inclusione per la città, così come ritengo fondamentale una partecipazione democratica reale, fondata sull’ascolto dei cittadini. Benevento si avvia ad affrontare sfide e scadenze fondamentali. Dobbiamo lavorare per vincere e per farlo sarà necessario aumentare il consenso nei nostri confronti e nei confronti del centro-sinistra, motivando ancora più cittadini a darci fiducia.

In questa città svolgiamo un ruolo di opposizione all’attuale maggioranza attraverso i nostri consiglieri comunali. Mandato che proprio gli elettori ci hanno conferito e che non va tradito. Ai consiglieri del Partito Democratico va tutto il mio supporto e la mia stima. Con loro continuerò a fare questo lavoro di opposizione in veste di segretaria cittadina, sapendo di aver già costruito con loro un rapporto solido e leale in questi anni da Presidente Provinciale e sapendo di poter contare sulla loro esperienza e disponibilità. Nessuno si senta escluso”.