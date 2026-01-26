Guardia alta sugli allevamenti: il benessere animale è essenziale per l'uomo Il focus tra esperti all'Asl di Benevento

Un momento di confronto tra istituzioni sanitarie, mondo accademico e sistema produttivo sul valore strategico della prevenzione veterinaria nella tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e del benessere animale. E' il senso dell'incontro promosso dall'Asl di Benevento in occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria con il convegno “One Health, prevenzione e salute pubblica”.

“Dobbiamo immaginare la salute umana e la salute animale come un unico aspetto – ha chiarito il dg dell'Asl Tiziana Spinosa -. E dunque abbiamo accolto molto positivamente questa giornata proprio nella logica della One Health: un tutt'uno tra l'alimentazione, la tutela degli animali, la sorveglianza, l'antibiotico resistenza e la trasmissione di patologie dagli animali all'uomo. Tratteremo quindi i temi della tutela degli animali, la tutela degli alimenti, dei macelli, la produzione di alimenti con tutta la parte zootecnica”.

E ribadisce un'intensa attività di monitoraggio e controllo “I macelli vengono regolarmente controllati per la tutela e la salute dei consumatori e non solo in termini meramente ispettivi”.

Affronta poi il tema dell'ospedale veterinario pubblico, un progetto che dovrebbe concretizzarsi a breve, nel Sannio. “Siamo ad un ottimo punto, abbiamo già varato tutti gli atti propedeutici e quindi sicuramente la sanità del Sannio si completerà di questo ulteriore tassello. Adesso abbiamo un poliambulatorio veterinario che fa già tantissimo, però chiaramente l'azione si completerà proprio con la parte anche di degenza che avverrà all'interno dell'ospedale veterinario”.

A moderare il dibattito il segretario aziendale FVM SIVeMp (Federazione Veterinari Medici e Dirigenti Sanitari) Benevento Angelo Zerella che ha chiarito “La salute unica è ormai il paradigma che viene coniugato in tutto il mondo, perché oramai è chiara la stretta interconnessione tra salute umana, salute animale e salute ambientale.

Questa giornata, che è una grande amplificazione dell'attività della nostra categoria, è stata fortemente voluta sia dal nostro sindacato. La tutela della salute umana avviene anche attraverso la produzione primaria (carne, latte, uova, pesce) quindi dalla fattoria al tavolo dei consumatori con il ruolo essenziale della prevenzione veterinaria per la salute dei cittadini”.