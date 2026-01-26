Libera Benevento: venerdì 30 gennaio la terza assemblea elettiva provinciale Venerdì 30 gennaio presso il Centro “La Pace” di Benevento

Si terrà venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 17:30, presso il Centro “La Pace” di Benevento, la Terza Assemblea elettiva Provinciale di Libera Benevento – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

L’Assemblea rappresenta un momento di particolare rilievo per la vita della rete di Libera sul territorio sannita. Oltre agli adempimenti statutari, tra cui l’elezione del nuovo referente provinciale, a seguito della scadenza del terzo mandato per il referente uscente Michele Martino, l’incontro segna l’avvio di una nuova fase di impegno e progettazione, aprendo ufficialmente il percorso del prossimo triennio di attività.

L’appuntamento sarà un’occasione di confronto e condivisione, utile non solo a rinnovare le responsabilità associative, ma anche a riflettere sul cammino compiuto negli ultimi nove anni e a immaginare nuove traiettorie di lavoro comune, capaci di rispondere alle sfide attuali del territorio. Negli ultimi anni, Libera ha contribuito a rafforzare il tessuto civile della provincia di Benevento attraverso percorsi volti a stimolare il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, la costruzione di una memoria viva delle vittime innocenti, l’impegno educativo con le giovani generazioni e la promozione della cittadinanza attiva, della giustizia sociale e dei diritti.

Con questa Assemblea elettiva, Libera Benevento intende rilanciare e rinnovare il proprio impegno, valorizzando il ruolo fondamentale delle associazioni e delle realtà sociali che operano quotidianamente sul territorio, rendendo il contrasto alle mafie un’azione concreta, partecipata e radicata nelle comunità.

La partecipazione delle associazioni e dei soggetti della rete provinciale rappresenterà un contributo prezioso affinché questo momento possa diventare un vero punto di ripartenza collettiva per Libera e per l’intero tessuto associativo del Sannio.