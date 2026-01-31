Il Conservatorio di Benevento in scena a Londra All’Istituto Italiano di Cultura di Londra: una serata di alta rappresentanza culturale e formativa

Si è svolto ieri sera, presso la prestigiosa sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra, un concerto del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, realizzato su invito del Direttore dell’Istituto, Francesco Bongarrà, nell’ambito delle attività di promozione della cultura musicale italiana all’estero.

La serata ha rappresentato un momento di particolare rilievo istituzionale e artistico, onorata dalla presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni italiane, tra cui l’Ambasciatore d’Italia a Londra Inigo Lambertini e Ugo Zampetti, Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Italiana. L’evento è stato introdotto e presentato da Daria D’Aloia, docente del Conservatorio, alla presenza del Direttore del Conservatorio, Giuseppe Ilario, e del Presidente, Nazzareno Orlando, a testimonianza dell’attenzione dell’Istituzione verso le opportunità di alta formazione e di proiezione internazionale offerte ai propri allievi.

Il programma musicale

Il programma musicale ha proposto un raffinato percorso attraverso la tradizione cameristica europea e italiana, con musiche di Domenico Gallo, Georg Friedrich Händel, Niccolò Paganini, Mario Castelnuovo-Tedesco e Ottorino Respighi, offrendo un significativo spaccato della ricchezza storica e stilistica del repertorio proposto.

Interpreti della serata sono stati gli studenti e i docenti del Conservatorio:

Giuseppe Corbo (violino), Filippo Piscitelli (violino), Michael Iadanza (viola), Gianluca Giganti (violoncello) e Giuseppina Coni (pianoforte), che hanno dato prova di elevata preparazione tecnica e maturità musicale, riscuotendo vivo apprezzamento da parte del pubblico e delle autorità presenti.

L’iniziativa si inserisce pienamente nella missione istituzionale del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, volta alla valorizzazione del merito, alla formazione artistica di eccellenza e alla promozione del talento delle nuove generazioni in contesti culturali di alto profilo internazionale. Il Conservatorio esprime il proprio sentito ringraziamento all’Istituto Italiano di Cultura di Londra e al suo Direttore per l’attenzione e l’ospitalità riservate, confermando la volontà di proseguire e rafforzare il dialogo culturale e musicale tra l’Italia e il panorama internazionale.

