Paduli, finanziamento da 500mila euro dalla Regione Il commento dal comune: "Ulteriore traguardo raggiunto"

L’Amministrazione Comunale di Paduli esprime grande soddisfazione per l’ottenimento di un finanziamento "Reti viarie al servizio delle aree rurali" della Regione Campania pari a 500.000 euro nell’ambito del bando a valere sulla misura dedicata alle cosiddette “Strade Rurali”.

Un risultato importante che consentirà di intervenire in maniera concreta sulla viabilità comunale, migliorando sicurezza, funzionalità e sostenibilità di un’area strategica del territorio.

Il progetto finanziato interesserà in particolare:

Strada comunale via Ignazia, con inizio dall’incrocio con la provinciale Via Buonalbergo fino all’incrocio con la Fondovalle Tammaro;

Strada comunale Cimitero;

Strada comunale Est Calviello.

Gli interventi previsti

I lavori riguarderanno:

Messa in sicurezza della strada mediante opere di ingegneria naturalistica;

Rifacimento del manto stradale;

Realizzazione e sistemazione di cunette, zanelle e muretti per la corretta regimentazione delle acque;

Installazione di lampioni fotovoltaici lungo tutto il tratto interessato, con un’attenzione particolare alla sostenibilità energetica.



Si tratta di un intervento strutturale che punta non solo alla riqualificazione dell’infrastruttura viaria, ma anche alla tutela del territorio e alla valorizzazione delle aree rurali, fondamentali per l’economia e la vivibilità della comunità.

“Un ulteriore traguardo raggiunto – sottolinea l’Amministrazione – che testimonia la bontà dell’operato e l’impegno costante nel reperire risorse utili alla crescita e alla sicurezza del nostro paese”.

Con questo finanziamento, il Comune di Paduli compie un passo significativo verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e il potenziamento delle infrastrutture locali, confermando una programmazione attenta e orientata allo sviluppo sostenibile del territorio.