Il Comune di Paduli alla Borsa Mediterranea del Turismo La Via Appia Traiana protagonista tra archeologia, arte e paesaggi del Sannio

Il Comune di Paduli protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, in programma dal 12 al 14 marzo, dove è stata presentata la brochure “Paduli, la strada degli imperatori tra archeologia romana, arte contemporanea e paesaggi senza tempo”, realizzata nell’ambito di un progetto finanziato dal PNRR e dedicata alla valorizzazione della Via Appia Traiana nel territorio padulese.

All’appuntamento napoletano il Comune ha illustrato il progetto di promozione turistica legato alla storica arteria romana, puntando sulla Via Appia Traiana come volano di sviluppo culturale e turistico per Paduli e per l’intero territorio sannita, in un percorso che unisce archeologia romana, arte contemporanea e la valorizzazione del paesaggio.

Presente alla manifestazione Renzo Mazzeo, che ha partecipato anche in qualità di presidente UNPLI Benevento, a sostegno delle iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio locale.

“La Via Appia Traiana rappresenta una straordinaria opportunità di valorizzazione per il nostro territorio – così Mazzeo. Eventi come la Borsa Mediterranea del Turismo sono fondamentali per far conoscere Paduli e le sue eccellenze ad un pubblico sempre più ampio, puntando su storia, cultura e identità”.

Un impegno concreto portato avanti dall’amministrazione comunale di Paduli, che negli ultimi anni ha puntato con decisione sulla valorizzazione della Via Appia Traiana come leva strategica per promuovere il territorio, rafforzare l’identità storica del paese e creare nuove opportunità di sviluppo turistico e culturale per la comunità.

“La partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo rappresenta un momento importante per continuare a promuovere l’identità e la storia del nostro territorio. La Via Appia è una risorsa straordinaria che attraversa Paduli e che può diventare sempre più un punto di riferimento per il turismo culturale e per i cammini storici, così Domenico Vessichelli Sindaco di Paduli. Con la brochure presentata a Napoli vogliamo raccontare e valorizzare questo patrimonio, inserendo Paduli all’interno di un circuito di promozione più ampio che guarda alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare sulla valorizzazione del