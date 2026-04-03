In occasione delle prossime festività pasquali il MANSC aprirà le porte ai turisti che tradizionalmente scelgono questo periodo per le gite fuori porta.
Domenica 5 aprile (Pasqua) e lunedi 6, giorno di pasquetta, il Museo sarà visitabile con orario di visita continuato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30) e la giornata di chiusura settimanale sarà posticipata a martedì 7 aprile 2026.
Pasqua quest’anno coincide con la prima domenica del mese, il giorno di domenica al museo che prevede l’ingresso gratuito.
Libero accesso quindi il 5 aprile che anticipa l’altro appuntamento di sabato 25 aprile, giorno della liberazione, anch’esso con biglietto gratuito nei musei e luoghi della cultura statali.
Museo Sannio Caudino: aperto a Pasqua e Pasquetta
Per la prima domenica del mese, il 5 aprile, apertura ad accesso libero
Montesarchio.
In occasione delle prossime festività pasquali il MANSC aprirà le porte ai turisti che tradizionalmente scelgono questo periodo per le gite fuori porta.
In occasione delle prossime festività pasquali il MANSC aprirà le porte ai turisti che tradizionalmente scelgono questo periodo per le gite fuori porta.