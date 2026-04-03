Museo Sannio Caudino: aperto a Pasqua e Pasquetta Per la prima domenica del mese, il 5 aprile, apertura ad accesso libero

In occasione delle prossime festività pasquali il MANSC aprirà le porte ai turisti che tradizionalmente scelgono questo periodo per le gite fuori porta.

Domenica 5 aprile (Pasqua) e lunedi 6, giorno di pasquetta, il Museo sarà visitabile con orario di visita continuato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30) e la giornata di chiusura settimanale sarà posticipata a martedì 7 aprile 2026.

Pasqua quest’anno coincide con la prima domenica del mese, il giorno di domenica al museo che prevede l’ingresso gratuito.

Libero accesso quindi il 5 aprile che anticipa l’altro appuntamento di sabato 25 aprile, giorno della liberazione, anch’esso con biglietto gratuito nei musei e luoghi della cultura statali.