Maltempo, danni ingenti anche a Castelvetere in Valfortore - FOTO Crolla costone e parte di casa. Forte: Comune in campo contro dissesto ma servono fondi. Chiusa Sp53

Terminata la fase critica della perturbazione che anche nel Sannio ha portato abbondanti e violente piogge, si contano i danni anche e soprattutto in provincia. E' il caso dei centri del Fortore e Tammaro, al confine con il Molise, regione martoriata dal maltempo nell'ultima settimana.

A Castelvetere in Valfortore un movimento franoso ha interessato un costone e un'abitazione, nella quale, per fortuna, non c'era nessuno. Lo smottamento ha fatto crollare parte dell'edificio.

Situazione critica e sotto osservazione da tempo per la quale era già stato avviato dall'amministrazione guidata dal sindaco Gianfranco Mottola un iter per il risanamento.

“Non c'è più tempo da perdere - ha rimarcato il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Forte -. La situazione di pericolo va risanata al più presto anche per preservare il centro storico del paese.

Da parte nostra abbiamo già avviato l'iter, c'è già un progetto. Ora speriamo nei fondi, magari previsti da qualche imminente bando.

Opere di messa in sicurezza nella zona a rischio idrogeologico molto elevato - ricorda Forte - già stati deliberati il 5 settembre del 2025 con una delibera della Giunta Comunale.

Tornando agli ultimi eventi atmosferici Forte spiega anche che “come Comune abbiamo messo in sicurezza l'area e i nostri tecnici stanno monitorando l'intero costone. Tanti sono stati i danni provocati dal maltempo su tutto il territorio comunale”.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del comune per i sopralluoghi.

Durante le ore di maltempo un grosso albero si è abbattuto sulla strada provinciale 53, nel tratto Castelvetere – Tufara, in provincia di Campobasso che la Provincia ha poi chiuso con un'apposita ordinanza fino al cessato pericolo.

“L'arteria è da tempo interessata dal dissesto – spiega ancora il consigliere Forte -, speriamo che la Provincia adotti misure straordinarie affinchè venga fatto un intervento risolutivo sulla Provinciale che collega Campania e Molise di vitale importanza non solo per i residenti ma anche per il commercio”.