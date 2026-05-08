Assegni di cura per disabili gravi, le rassicurazioni del sindaco Sandomenico "Non corrisponde al vero sostenere che il Comune sia rimasto fermo o indifferente"

"In queste ore ho letto dichiarazioni e commenti che stanno generando preoccupazione tra le famiglie interessate dagli assegni di cura per persone con disabilità gravissima". Così il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico che rassicura i cittadini: "Comprendo le ansie dei cittadini e ritengo doveroso chiarire, con serietà e trasparenza, come stanno realmente le cose.

Gli assegni di cura fanno parte di un programma regionale finanziato attraverso il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza. Non si tratta quindi di risorse comunali autonome, ma di fondi trasferiti dalla Regione Campania agli Ambiti Sociali secondo tempi e procedure stabilite a livello regionale.

Il precedente programma si è concluso regolarmente ad ottobre 2025 e tutte le mensilità previste sono state regolarmente corrisposte agli aventi diritto.

Per il nuovo programma, relativo al periodo decorrente da novembre 2025, la Regione Campania ha disposto il riparto delle risorse soltanto in data 11 marzo 2026, procedendo alla liquidazione del primo acconto il 24 aprile scorso. Le somme - ha rimarcato il sindaco Sandomenico - sono materialmente arrivate agli enti soltanto nei giorni scorsi.

Gli uffici dell’Ambito B3 e del Comune di Montesarchio hanno svolto tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti, predisponendo immediatamente gli atti necessari per procedere alle liquidazioni.

Non corrisponde al vero sostenere che il Comune sia rimasto fermo o indifferente.

Anzi, proprio per non lasciare sole le famiglie, durante il periodo intercorrente tra la conclusione del precedente programma e l’avvio del nuovo, sono stati attivati servizi domiciliari attraverso operatori OSS, così da garantire continuità assistenziale ai cittadini più fragili.

Su temi così delicati credo sia necessario mantenere senso di responsabilità, chiarezza e rispetto istituzionale.

Le difficoltà delle famiglie meritano risposte concrete e informazioni corrette, evitando ricostruzioni parziali che rischiano di generare ulteriore preoccupazione tra i cittadini.

Come Sindaco, insieme agli uffici competenti e all'assessore al ramo continuerò a seguire personalmente la vicenda insieme agli uffici competenti affinché i pagamenti vengano effettuati nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle procedure previste.

A tutte le famiglie interessate voglio dire una cosa semplice e chiara: il Comune di Montesarchio c’è, gli uffici stanno lavorando e nessuno sarà lasciato solo".