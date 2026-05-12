Montesarchio: Welfare, piano da 1,8 milioni per l’Ambito B03 Nuovi assunti e fondi per disabili e minori

Una svolta strutturale per il sociale nel territorio dell’Ambito B03. Il Coordinamento Istituzionale, guidato dal Comune capofila di Montesarchio, ha approvato un massiccio piano di investimenti da circa 1,8 milioni di euro. La manovra, che integra fondi statali e compartecipazione comunale, punta a potenziare i servizi per le fasce deboli e a rafforzare stabilmente la rete assistenziale dei 14 comuni coinvolti.



Le cifre del piano: dai servizi per la povertà alla disabilità

Il bilancio complessivo si articola su tre direttrici finanziarie principali: Oltre 1,3 milioni di euro derivanti dal Fondo Povertà per la quota servizi del biennio 2024-2025.

Uno stanziamento d’urgenza di 262.000 euro dedicato interamente al sostegno delle persone con disabilità.

Ulteriori 190.500 euro destinati alle attività ricreative, educative e di aggregazione per i più giovani.

Più professionisti sul campo: verso un assistente sociale ogni 4.000 abitanti

Uno dei punti qualificanti della manovra riguarda il potenziamento del personale specializzato. Agli 11 assistenti sociali attualmente in organico se ne aggiungeranno presto altri due tramite concorso pubblico. L’obiettivo è ambizioso: garantire un operatore ogni 4.000 abitanti, superando gli standard nazionali.

Inoltre, a partire dall’estate e per la durata di tre anni, l’organico beneficerà dell’innesto di 5 nuove figure professionali: due educatori, due psicologi e un contabile. Questi esperti, finanziati tramite il bando ministeriale PN Inclusione, rafforzeranno la capacità di gestione tecnica e amministrativa dell’Ufficio di Piano diretto dalla dottoressa Marilena Coletta.

Stop ai ritardi regionali: blindati i voucher per i disabili

Nonostante l’assenza di indicazioni operative aggiornate da parte della Regione Campania per il prossimo Piano di Zona, l’Ambito ha scelto la linea della prevenzione per evitare l'interruzione di servizi essenziali. Grazie allo stanziamento di 262.000 euro, è stata garantita la continuità dei voucher per i prossimi 12 mesi, tutelando 35 utenti disabili che frequentano i centri polifunzionali di Arpaia e Moiano.

Servizi estivi e sblocco degli assegni di cura

Il piano guarda con attenzione anche alle famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole. I fondi per l’animazione estiva saranno ripartiti tra i vari Comuni, che potranno gestire in autonomia campi scuola, attività ludico-ricreative e visite culturali.

Novità importanti arrivano infine sul fronte degli assegni di cura. Dopo i blocchi tecnici dei mesi scorsi dovuti al mancato trasferimento di risorse dalla Regione, il Presidente dell'Ambito Antonio De Mizio ha annunciato lo sblocco dei pagamenti: le prime mensilità saranno liquidate ai beneficiari già nel corso di questa settimana.

Il commento del Presidente De Mizio

«Siamo di fronte a una svolta che disegna una visione di lungo periodo», ha dichiarato il Presidente Antonio De Mizio. «L’obiettivo è costruire un sistema di protezione moderno, capace di non lasciare indietro nessuno. Muoversi all’unanimità su questi temi dimostra la maturità dei sindaci e la compattezza di un territorio che sa fare squadra per il bene comune. Proteggere i ragazzi dei centri sociali e le loro famiglie dalle lungaggini burocratiche era per noi un preciso dovere morale».