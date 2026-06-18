Pietrelcina sempre più cardioprotetta grazie al progetto "Diamo Vita al Cuore" L'obiettivo è fare crescere la sicurezza di cittadini, pellegrini e visitatori

Il Comune di Pietrelcina ha presentato il progetto “Diamo Vita al Cuore – Pietrelcina Città Cardioprotetta”, un'iniziativa finalizzata a diffondere la cultura della prevenzione e della cardioprotezione sul territorio. La conferenza stampa si è svolta presso il Palavetro, in occasione del 24° anniversario della canonizzazione di San Pio, con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento.

All'evento hanno partecipato il sindaco Salvatore Mazzone, l'assessore alle Politiche Sanitarie Milena Masone, il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento Maria Morgante, il direttore della UOC Cardiologia UTIC con Emodinamica Interventistica dell'Ospedale San Pio Marino Scherillo, il direttore della Centrale Operativa 118 ed Emergenza Territoriale ASL Benevento Daniela Belgiorno, oltre ai rappresentanti di Auexde Defibrillatori.

Al termine della conferenza, oltre 30 persone tra volontari delle associazioni locali ed esercenti delle attività commerciali del territorio hanno partecipato a un corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation).

Il progetto nasce con l'obiettivo di aumentare la sicurezza di cittadini, pellegrini e visitatori attraverso l'installazione di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) di ultima generazione e la formazione della popolazione sulle procedure di primo soccorso.

Il sindaco Mazzone ha dichiarato: “Cardioproteggere Pietrelcina significa prendersi cura della comunità e di tutte le persone che quotidianamente vivono e visitano il nostro territorio. È una scelta di civiltà, responsabilità e attenzione verso la vita umana”.

L'assessore Milena Masone, promotrice dell'iniziativa, ha sottolineato: “Abbiamo voluto fortemente questo progetto perché crediamo che la prevenzione e la tempestività possano fare la differenza tra la vita e la morte. Dotare Pietrelcina di dispositivi salvavita e formare oltre 30 persone al BLSD, significa offrire una tutela concreta ai cittadini, ai fedeli e ai visitatori, diffondendo allo stesso tempo una cultura della solidarietà e della responsabilità collettiva”.

I DAE installati sono semplici da utilizzare, guidano l'utente tramite istruzioni vocali e sono collocati in teche tecnologicamente avanzate, monitorate da remoto 24 ore su 24 tramite rete 4G e dotate di sistemi anti-manomissione.

Con il completamento del progetto PAD (Public Access Defibrillation), Pietrelcina aggiunge un importante strumento di tutela della salute pubblica. Le otto postazioni salvavita sono state installate presso il Municipio, Piazza SS. Annunziata, Sant'Anna, Piana Romana, il Centro Sportivo Maresciallo Mandato, il Centro Sportivo Viale della Gioventù, Piazza Giovanni Paolo II e il Convento Cappuccini, rafforzando la rete di emergenza e la tutela concreta della vita sul territorio.