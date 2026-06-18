Giornata mondiale del rifugiato, a Solopaca l'evento del Sai "Permesso di vivere": storie, culture e integrazione

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il Comune di Solopaca e la Cooperativa Sociale San Rocco, nell’ambito delle attività del progetto SAI Solopaca, promuovono l’evento “Permesso di Vivere”, in programma sabato 20 giugno alle ore 18.00 presso il Palazzo Ducale di Solopaca.



L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di incontro e confronto tra la comunità locale e i beneficiari del progetto di accoglienza, attraverso il racconto di esperienze, percorsi di integrazione e testimonianze di vita che mettono al centro la persona, i suoi sogni e il suo desiderio di costruire un futuro.



Il programma prenderà il via con l’inaugurazione della mostra fotografica “Permesso di Vivere”, curata da Francesco Garofano, un percorso per immagini dedicato alle storie, ai volti e ai cammini di chi ha lasciato il proprio Paese alla ricerca di sicurezza, dignità e opportunità.



A seguire, spazio alle storie di vita dei rifugiati, con un momento di dialogo e intervista ai ragazzi ospiti del SAI, che condivideranno con il pubblico il proprio viaggio, le difficoltà affrontate e le speranze che li accompagnano nel percorso di inclusione.



La serata proseguirà alle ore 19.00 con un momento dedicato al ballo multiculturale, espressione della ricchezza delle tradizioni e delle culture presenti nel progetto, e con un Happy Hour aperto ad adulti e bambini, accompagnato da musica dal vivo a cura del Bar “A Capriglia”.



«La Giornata Mondiale del Rifugiato rappresenta un’occasione importante per promuovere la conoscenza reciproca e contrastare stereotipi e pregiudizi. Attraverso le storie delle persone accolte nei nostri progetti vogliamo raccontare percorsi di crescita, autonomia e integrazione che arricchiscono non solo i beneficiari, ma l’intera comunità», sottolineano gli organizzatori.

L’evento è aperto alla cittadinanza e rappresenta un momento di condivisione, partecipazione e valorizzazione delle esperienze di accoglienza che quotidianamente coinvolgono il territorio.

Appuntamento sabato 20 giugno, dalle ore 18.00, presso il Palazzo Ducale di Solopaca. Una serata per conoscere, ascoltare e costruire insieme una comunità sempre più inclusiva.

