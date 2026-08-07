Benevento-Ravenna in diretta televisiva su Ottochannel Il match valido per il turno preliminare di Coppa Italia sarà trasmesso sul canale 16

Bella e gradita sorpresa per i tifosi del Benevento. Il match di domenica col Ravenna, valido per il turno preliminare di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta televisiva su Ottochannel. Dopo le amichevoli estive, l'emittente manderà in onda anche la sfida valida per la manifestazione tricolore, la prima ufficiale che giocherà la formazione giallorossa guidata da Floro Flores in stagione. Ricordiamo che la vincente approderà al primo turno, dove sfiderà la Fiorentina al Franchi. Non sono previsti i tempi supplementari: in caso di parità nei novanta minuti, si passa direttamente ai tiri di rigore. Non resta che attendere, poi chi non potrà presenziare al Vigorito potrà assistere al match in diretta televisiva su Ottochannel, visibile su tutto il territorio regionale.