Al via l'estate di Montesarchio: cultura e valorizzazione del territorio Tanti appuntamenti che accompagneranno la comunità nel periodo estivo

Montesarchio è pronta a dare il via alla sua estate. È stato ufficialmente definito e lanciato il fitto calendario degli eventi estivi, un programma unico e integrato nato con l'obiettivo di coniugare cultura, aggregazione, valorizzazione del territorio e intrattenimento per tutta la comunità.

Il cartellone è frutto di un importante lavoro di squadra, curato dall'assessore alla Cultura Morena Cecere e dal consigliere delegato agli spettacoli Nunzio Nazzaro, sviluppato in stretta e preziosa sinergia con le numerose associazioni e le realtà attive sul territorio, autentico motore delle iniziative locali.

Il sipario sull'estate montesarchiese si alzerà stasera con l'AperiLoco, l’iniziativa in villa comunale, dalle 19, curata dalla Pro Loco.

Domani, sabato 20 giugno, a partire dalle ore 19.30, andrà in scena la programmazione della "Notte Romantica" dalle 19.30 nel Borgo Santo Spirito e la "Festa Longobarda" dalle 21, presso la Torre, con le Sentinelle della Torre.

Il calendario di eventi estivi si svilupperà poi mese dopo mese, fino a fine settembre. Tra gli appuntamenti già fissati spiccano festival musicali e gastronomici (come il Caudium Beer Fest e la Festa della Birra), il Torneo Schiapparelli, a cura dell’associazione Gli amici dello Schiapparelli, la Serata magica, a cura delle Sentinelle della Torre, Giorni al Borgo, a cura della Pro Loco, incontri letterari con il Club della Penna Rosa, lo spettacolo teatrale dell’associazione Mimi, Il Carolino Festival, le ‘Porte d’autore’ nel Borgo, e storici festeggiamenti religiosi.

Ulteriori eventi di punta e iniziative collaterali verranno svelati progressivamente nel corso delle prossime settimane.

Un intero cartellone, inoltre, è stato dedicato ai più piccoli: “Estate a Colori”.

La vera grande novità di quest'anno è l'integrazione, all'interno del programma unico, di un vero e proprio cartellone parallelo interamente cucito su misura per i bambini: “Estate a Colori a Montesarchio”.

La rassegna dedicata ai piccoli prevede un'articolata offerta che partirà a luglio per concludersi a settembre:

Laboratori Creativi: l'appuntamento con "La Biblioteca delle meraviglie" (8 e 15 luglio, 5 agosto);

Animazione e intrattenimento: nelle giornate del 12 luglio a Cirignano e del 14 agosto a Varoni.

In villa comunale, il Cinema sotto le stelle (23 luglio) con l’associazione Amore oltre i confini, la Festa dei Colori Rari (26 luglio) con l'Associazione Sophie Nuzzo "Il peso del coraggio", il Pigiama Party d'estate (21 agosto) con l’Associazione Cambiamenti e lo Schiuma Party (23 agosto).

Appuntamento fisso con gli scacchi: ogni martedì, dal 23 giugno, fino alla fine di settembre, dalle ore 18:30, la Biblioteca Comunale ospiterà i laboratori di scacchi curati dall'A.S.D. Valle Caudina.

«Con questo cartellone celebriamo la gioia dell’estate ma anche la coesione della nostra comunità», dichiarano l’assessore alla Cultura Morena Cecere e il consigliere delegato Nunzio Nazzaro - «Grazie anche alla straordinaria collaborazione con le associazioni del territorio, che ringraziamo profondamente, Montesarchio offrirà mesi ricchi di socialità, musica, tradizioni e cultura».

«Abbiamo dedicato un'attenzione speciale - continua l’assessore all’infanzia Morena Cecere - ai bambini con il programma 'Estate a Colori', convinti che i luoghi d’incontro della nostra città debbano essere innanzitutto spazi di gioia a misura di famiglie e bambini».

«Estate a Montesarchio - conclude il consigliere Nunzio Nazzaro - è un percorso aperto e dinamico che si arricchirà strada facendo con ulteriori sorprese».

