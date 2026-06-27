Al "Telesia for Peoples" concerto della solidarietà L'evento dedicato alla Fondazione “Domenico Caliendo"

La Corale Polifonica Santi Apostoli Pietro e Paolo e la Modern Orchestra, sotto la direzione artistica del Maestro Alessandro Fusco, daranno vita al concerto della solidarietà organizzato nell’ambito del “Telesia for Peoples”, in programma nelle Terme di Telese dal 9 al 12 luglio prossimo. I 55 elementi, tra coristi e musicisti, si esibiranno sul palco delle Terme di Telese sabato 11 luglio (ore 21,30).

Quest’anno l’evento del “Telesia for Peopels” è dedicato alla Fondazione “Domenico Caliendo”, il bambino vittima di presunti errori medici e di una sorte maligna, nata con lo scopo di creare un fondo di assistenza per tutti i bimbi che necessitano di un trapianto d’organo o che sono stati vittime di malasanità.

“La scelta – dicono gli organizzatori dell’associazione italoamericana no profit ‘Icosit’ – è ricaduta su questi due gruppi di professionisti che il maestro Fusco ha saputo aggregare dando vita a un progetto musicale capace di unire varie culture musicali”.

“Lo scopo dell’evento – aggiungono gli organizzatori – è infatti l’integrazione tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica. Ed è quello che dimostrerà il concerto della solidarietà dell’11 luglio nelle Terme di Telese”.

“Il concerto che terremo – anticipa il Maestro Alessandro Fusco – avrà un vasto repertorio che spazierà dal classico al profano, dall’aria d’opera ed operetta alla canzone napoletana ed italiana, dalle colonne sonore alla pizzica, taranta e musica locale”.

Il “Telesia for Peoples” gode del Patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Benevento, del Comune di Telese Terme, della Pro Loco Telesia, dell’Ance Benevento e di Coldiretti Benevento. L’ingresso agli spettacoli è gratuito fino ad esaurimento posti.