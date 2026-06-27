Scontro auto moto sulla 90 bis: muore un centauro Dramma questa mattina nella zona di Ponte Valentino tra Benevento e Paduli

Dramma questa mattina lungo la strada statale 90 bis, nella zona di Ponte Valentino tra Benevento e Paduli. E' questo il teatro di un incidente che, secondo una prima ricostruzione, ha causato la morte di un centauro, di 49 anni, alla guida di una moto Mv Augusta dopo l'impatto con una Mercedes cla.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorse le ambulanze del 118 e i carabinieri della compagnia di Benevento e della stazione di Paduli.

E' da ricordare che solo qualche settimana fa i Comuni di Benevento e Paduli hanno siglato un protocollo d'intesa per potenziare la sicurezza e la sorveglianza lungo la Strada Statale 90 Bis, più volte teatro di drammatici incidenti. Un accordo istituzionale che prevede controlli congiunti delle Polizie Municipali mirati a contrastare l'alta velocità e l'imprudenza alla guida con l'obiettivo di ridurre il numero di sinistri e tutelare l'incolumità di automobilisti e residenti.

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